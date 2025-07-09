انتقادات لابيد اللاذعة لنتنياهو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن النشرة، أن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد قال : "بنيامين نتنياهو يعرقل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار".

وأضاف يعتبر نتنياهو أن وجودنا على محور "موراج" (بين خانيونس ورفح) هو حجر الزاوية في بقاء الكيان الإسرائيلي، على الرغم من أن هذا الإجراء كان خطوة ميدانية عملياتية.

واعرب عن امله أن يؤدي لقاء نتنياهو مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى اتفاق لتبادل الأسرى، لأن واشنطن مهتمة بهذا الأمر، والآن الحرب لا تصب في مصلحة الكيان الإسرائيلي.

وختم قائلا: لن نتحرر من حماس حتى نجد من يدير قطاع غزة. الآن علينا مغادرة غزة والاستقرار في المنطقة العازلة لتوفير الأمن للمناطق المجاورة.

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