  1. القدس و فلسطین
  2. العدو
٠٩‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٤:٢٨ م

انتقادات لابيد اللاذعة لنتنياهو

انتقادات لابيد اللاذعة لنتنياهو

هاجم رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة، ووصفه بأنه عقبة أمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن النشرة، أن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد قال : "بنيامين نتنياهو يعرقل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار".

وأضاف يعتبر نتنياهو أن وجودنا على محور "موراج" (بين خانيونس ورفح) هو حجر الزاوية في بقاء الكيان الإسرائيلي، على الرغم من أن هذا الإجراء كان خطوة ميدانية عملياتية.

واعرب عن امله أن يؤدي لقاء نتنياهو مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى اتفاق لتبادل الأسرى، لأن واشنطن مهتمة بهذا الأمر، والآن الحرب لا تصب في مصلحة الكيان الإسرائيلي.

وختم قائلا: لن نتحرر من حماس حتى نجد من يدير قطاع غزة. الآن علينا مغادرة غزة والاستقرار في المنطقة العازلة لتوفير الأمن للمناطق المجاورة.

/انتهى/

رمز الخبر 1960417
شیرین سماره

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات