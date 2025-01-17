استطلاع: أكثر من 60% من الإسرائيليين يدعمون الصفقة مع حماس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح استطلاع القناة الإسرائيلية أن 59.8% يعتقدون أنه يجب المضي قدما بالمرحلة الثانية من الصفقة ووقف الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.

ويسود اختلاف داخل الحكومة الائتلافية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول الصفقة، حيث اشترط حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف بقيادة بتسلئيل سموتريتش للبقاء في الحكومة الإسرائيلية حصوله على تعهد من نتنياهو بالعودة إلى الحرب بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وقال الحزب، في تصريح مكتوب، "بعيدا عن الشوق إلى عودة جميع رهائننا، فإن حزب الصهيونية الدينية يعارض الصفقة بشدة".

كما أعلن إيتمار بن غفير وزير الأمن الإسرائيلي زعيم حزب "عظمة يهودية" أنه سيستقيل من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن تمت المصادقة على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

ولدى بن غفير وسموتريتش مجتمعين 14 مقعدا بالكنيست من أصل 120، وهي كافية لإسقاط الحكومة، علما أن بن غفير وحده لديه 6 مقاعد فقط.

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