استشهاد 5 من المسعفين الإيرانيين خلال العدوان الصهيوني..مسؤول اممي: حماية امن المسعفين امر ضروري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اضاف كاسارد خلال زيارته لموقع نيابة الاغاثة والانقاذ لجمعية الهلال الاحمر الايرانية في مدينة همدان (غرب) ان طاقم الاغاثة والعلاج لا يجب ان يتعرض للتهديد تحت اي ظرف وموقع.

واكد ان فقدان خمسة من المسعفين، هو حادث لا يجب ان يحدث خلال الانشطة الانسانية، اي ان هؤلاء يجب ان يكونوا في امان والا يتعرضوا لاضرار.

وشدد كاسارد على اهمية التقيد بالحقوق الدولية الانسانية وقال انه مهم بالنسبة لنا متابعة كيفية تنيفذ مبادئ الحقوق الانسانية ونحن الى جانبكم في هذا المجال.

واوضح ان جميعة الهلال الاحمر الايرانية ابلت بلاء حسنا وتصرفت بطريقة قوية ومهنية وان جهود مسعفيها تستحق الثناء والاشادة.

من جانبه، قال بيرحسين كوليوند، رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، خلال هذه الزيارة: "لقد تألق مسعفو الهلال الأحمر خلال ملحمة الدفاع المقدس التي استمرت 12 يومًا، وإن فرق الإغاثة في الجمعية لطالما أثبتت كفاءتها ونالت التقدير على المستويين المحلي والدولي."

وأعرب كوليوند عن أسفه لاستشهاد خمسة من زملائه، مقدمًا شكره لجهود المسعفين وكوادر الهلال الأحمر في محافظة همدان على تفانيهم وجهودهم المتواصلة.

وأضاف أن هذا الحضور والتضحية يمثلان دليلًا واضحًا على التزام أسرة الهلال الأحمر الكبيرة بالشجاعة والتفاني ونكران الذات.

وبناء على حصيلة قدمها المدير العام لمؤسسة الشهيد والمضحين في همدان فان عدوان الكيان الصهيوني تسبب باستشهاد 36 شخصا بمحافظة همدان، بينهم اربعة من رجال الاطفاء.

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