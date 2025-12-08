غريب آبادي: ألحقنا أضرارًا جسيمة بالکیان الصهيوني خلال الحرب

أفادت وكالة مهر للأتباء، انه أوضح كاظم غريب آبادي في مراسم إحياء يوم الطالب الجامعي في قزوين، أحداث وأهمية حرب الاثني عشر يومًا بين الكيان الصهيوني والولايات المتحدة ضد إيران، قائلاً:الکیان الصهيوني يعني أن أي إجراءات دفاعية أو دفاعية لدى بعض الدول الأوروبية في متناول هذا الکیان. لم تكن هذه الحرب حربًا بين إيران والکیان الصهيوني؛ بل كانت جميع هذه الدول متورطة فيها".

واضاف:في الحروب عمومًا، من المبادئ الأساسية ألا يكون حجم الدمار والخسائر البشرية معيارًا للنصر أو الهزيمة. فليس من الصحيح، على سبيل المثال، أن يُعلن عن مقتل 500 شخص هنا و20 شخصًا هناك وبالتالي، لأن عددًا أكبر قد قُتل في الحرب، فإنهم انتصروا.

وأشار إلى أنه من الضروري أن نرى هل حققتم أهدافكم الاستراتيجية في الحرب أم لا وقال: "إذا حققتموها فأنتم منتصرون، وإن لم تحققوها فأنتم فاشلون. "إسرائيل" لم تحقق أهدافها الاستراتيجية وتعرضت لهزيمة نكراء".

وأكد غريب آبادي أننا ألحقنا أضرارًا جسيمة بالکیان الصهيوني خلال الحرب وقال: "لم يُنشر سوى جزء من هذا الضرر و"إسرائيل" نفسها منعت نشر كامل حجم الضرر الناجم عن الهجمات الصاروخية الإيرانية. داخل البلاد، بُثّ كل شيء بشفافية، سواءً عبر مقاطع فيديو على الهواتف المحمولة أو حتى عبر هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية وشاهد الإسرائيليون بأنفسهم تطورات الأحداث ونتائجها. سواء كنا على صواب أم خطأ، كنا شفافين في هذا الصدد".

وتابع نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية أنهم لا يعتقدون إطلاقًا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قادرة على فعل شيء كهذا، قائلًا: "كان لديهم عدة طرق لاكتشاف صواريخنا وإسقاطها جوًا. وكان على الصواريخ التي تنطلق من حدودنا أن تمر عبر فخاخ ومصائد مختلفة نصبوها".

وقال غريب آبادي: لم نرتكب أي عدوان، ولا حتى ضد الکیان الصهيوني. ولكن عندما يُرتكب عدوان وهجوم علينا، كما حدث مؤخرًا، فلن تكون خطتنا دفاعية بحتة، و الإطار القانوني لذلك هو حق الدفاع المشروط بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ولكن العدوان سيكون أيضًا جزءًا من خطتنا. لأنه يتعين علينا الدفاع عن بلدنا بوسائل متنوعة. وهذه نقطة محورية للغاية.

