السفارة الايرانية في لندن: تهم البرلمان البريطاني لا اساس لها وذات دوافع سياسية وعدائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في البيان ان سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية تبدي احتجاجها الشديد ورفضها القاطع للتهم التي لا اساس لها وذات الدوافع السياسية والعدائية الواردة في هذا التقرير.

واضافت ان هذه التهم ليس تفتقر الى اي ادلة معتبرة فحسب بل تتناقض مع الالتزام المبدئي للجمهورية الاسلامية الايرانية بالقانون الدولي وتكافؤ السيادة والعيش السلمي.

واكدت السفارة الايرانية ان الجمهورية الاسلامية الايرانية دعت مرارا الى تقديم مستندات معتمدة مبدية استعدادها للدخول في حوار مباشر والتعاون الاستخباراتي الثنائي بهدف ازالة سوء الفهم والحد من تصاعد عدم الثقة موضحة ان تكرار التهم غير المؤكدة يؤدي الى زيادة عدم الثقة وحسب.

واضافت ان ايران تؤكد مرة اخرى التزامها بالاستخدام السلمي للطاقة النووية في اطار الالتزامات الواردة في معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية وفي اطار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ان البرنامج النووي الايراني، شفاف وسلمي ويخضع لاشد نظام مراقبة دولية.

واكدت ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعو الحكومة البريطانية للامتناع عن نشر المعطيات غير الصحيحة التي تنال من العلاقات الثنائية واستقرار المنطقة.