عراقجي: التخصيب حق لايران والقدرات الصاروخية غير قابلة للتفاوض..تفعيل آلية الزناد بمثابة هجوم عسكري

وفي حوار مع صحيفة "لوموند" وفي الرد على سؤال حول تقييمه لحجم الاضرار التي لحقت بالبرنامج النووي الإيراني اثر القصف الاميركي قال عراقجي: بعد الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية، التي كانت تحت إشراف الوكالة، لحقت أضرار جسيمة. ونحن الآن بصدد دراسة الأضرار التي لحقت. ومن حقنا المطالبة بتعويضات عما نتج عن هذا الإجراء.

واضاف: إن البرنامج الذي يخضع للمراقبة المستمرة للوكالة، ويستمر في إطار القانون الدولي، ليس مجرد مبانٍ وآلات. إن إرادة دولة وصلت إلى قمة المعرفة لا تُقهر. لقد أقرت تقارير الوكالة مرارًا وتكرارًا بعدم ملاحظة أي انحراف نحو أنشطة الأسلحة في البرنامج النووي السلمي الإيراني.

وتابع: إن ما لا يمكن إصلاحه هو في الواقع ضربة لنظام منع الانتشار. إن الهجوم على المنشآت النووية تحت إشراف الوكالة، وعدم إدانته من قبل الدول الغربية، يُعدّ هجومًا على هيكل القانون الدولي، وخاصة نظام منع الانتشار. لقد ركزنا جهودنا منذ عام 2003 على مواصلة تطوير البرنامج النووي السلمي الإيراني في إطار القانون الدولي وبمشاركة الدول الحائزة للأسلحة النووية، من أجل ترسيخ الثقة. إلا أن العقوبات والسلوك المتناقض لبعض شركائنا في اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة عقّد هذا المسار.

وفيما اذا كانت ايران مستعدة لاستئناف المفاوضات مع اميركا بعد هجومها على المنشآت النووية الايرانية ، قال: لطالما أثبتت إيران أنها مبدئيا تعتمد التفاوض القائم على العزة والمنطق والاحترام المتبادل. انتهك خصمنا (الولايات المتحدة، بانسحابها الأحادي من الاتفاق النووي عام ٢٠١٨) اتفاقية دولية ومتعددة الأطراف، وانتهك مجالنا الجوي في خضم المفاوضات، وهاجم منشآت كانت تحت رقابة وتفتيش مستمرين من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هجمات كادت أن تُسبب كارثة بيئية وإنسانية ككارثة هيروشيما وناغازاكي، وكانت ستؤثر ليس فقط على أمن وصحة الإيرانيين العاديين، بل على شعوب المنطقة أيضًا لسنوات.

وقال: الدبلوماسية طريق ذو اتجاهين، والولايات المتحدة هي التي قطعت المفاوضات ولجأت إلى العدوان العسكري. لذلك، من المهم تحمّل مسؤولية الأخطاء. من الضروري أيضًا رؤية بوادر تغيير واضحة في السلوك. من الضروري ضمان عدم شن الولايات المتحدة عدوانًا عسكريًا في وقت آخر في خضم المفاوضات.

وردا على سؤال وهو هل هنالك مفاوضات مُخطط لها في الأيام القادمة؟ قال: هناك دائمًا اتصالات وتبادلات عبر القنوات الدبلوماسية. وحتى الآن، من خلال بعض الدول الصديقة أو عبر وسطاء، يوجد خط ساخن دبلوماسي. قد يتغير شكل المحادثات تبعًا للظروف التي ذكرتها في السؤال السابق. لطالما كان الحوار ولا يزال جوهر السياسة الخارجية الإيرانية، ولم تجد في التاريخ مثالًا واحدًا على انتهاك إيران لهذا المبدأ.

وحول مزاعم ترامب بانه انقذ قائد الثورة الاسلامية من الموت والتهديد بشن بهجمات جديدة على ايران إذا قامت بتخصيب اليورانيوم، قال: ستكون أمريكا عظيمة عندما تُعلي من شأن القيم الأخلاقية السامية. يتمتع قائد الثورة الإسلامية الإيرانية، ليس فقط كشخصية سياسية، بمكانة فريدة في دستور البلاد. قانون قبلته غالبية الشعب الإيراني بتصويتهم المباشر. لن نسمح لها بسلب إرادة شعبنا بالتهديد بالحرب. في غضون ذلك، لم تحقق إسرائيل النصر، خلافًا لادعاءاتها وأهدافها التي حددتها مسبقًا.

وبشان رأيه في مقترح تشكيل تحالف بين إيران وبعض دول المنطقة لإنشاء برنامج نووي سلمي، قال: لطالما رحّبت إيران بالأفكار القائمة على التعاون الدولي والإقليمي والشفاف، إلا أنه لم يتم تحقيق نجاح يُذكر في هذا الاتجاه. ويمكنك أن ترى إلى أين قاد هذا التعاون من خلال مراجعة التعاون الإيراني الفرنسي في مشروع فراماتوم Framattome. جمّدت الحكومة الفرنسية أسهم إيران في فراماتوم، كما حجبت أرباحها. تجدر الإشارة أيضًا إلى التعاون الإيراني الألماني في سبعينيات القرن الماضي.

واردف: مع ذلك، فإن أي تعاون إقليمي قابل للتفاوض. شرطنا الوحيد هو عدم تجاهل حقوق ومصالح الشعب الإيراني في مثل هذه المشاريع. وقد صرّحت إيران مرارًا وتكرارًا بأنها مستعدة للحوار والتعاون مع أي دولة مسؤولة، وخاصة جيرانها، لتطوير تقنيتها النووية السلمية.

*تخصيب اليورانيوم

وحول تخصيب اليورانيوم قال عراقجي: نحن نُخصّب اليورانيوم استنادًا إلى حقوقنا بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي، ولطالما أكدنا أنه ليس لدينا أي نوايا عسكرية. حتى الآن، وبعد تعرضنا للهجوم والانتهاك، لم نحد عن سياستنا الرسمية بشأن الأسلحة النووية، القائمة على مبدأ الفتوى بحرمة إنتاج وتخزين واستخدام أسلحة الدمار الشامل.

واضاف: يُحدد مستوى التخصيب بناءً على احتياجات إيران؛ وقد حددنا سابقًا رقمًا أحاديًا معيارًا. ثم، عندما رأينا أنه بالنسبة لمفاعل طهران البحثي، الذي يُستخدم لأغراض طبية وعلاجية للأدوية المشعة، ولم تف الدولة البائعة (الأرجنتين) بالتزامها، أنتجنا أيضًا مستوى 20% للاستخدام نفسه فقط. بعد ذلك، وصلنا إلى 60% لنُظهر أن التهديد والضغط ليسا الحل. إن مبدأ التخصيب حقٌّ لإيران وضرورةٌ لها، ولكن يمكن مناقشة تفاصيله في شكل اتفاق متوازن ومتبادل ومضمون.

*البرنامج الصاروخي الباليستي

وقال: إذا كانت فرنسا تتسامح مع تطوير بعض الدول الأخرى للصواريخ بعيدة المدى، بل وحتى بيعها للمنطقة، فلماذا تتحدى برنامج الدفاع الصاروخي الإيراني، المحدود المدى، والذي يُعدّ جزءًا من أسلحة البلاد الدفاعية؟! لقد أكدنا مرارًا وتكرارًا أن برنامج إيران الصاروخي دفاعي ورادع بحت. في ظلّ تعرض إيران لتهديد مستمر من إسرائيل والولايات المتحدة، وانتهاكاتهما لها الآن، لا يمكننا أن نتوقع منها التخلي عن قدراتها الدفاعية. فكما تلتزم الدول الأوروبية بدفاعها المشروع، تحتفظ إيران أيضًا بحقها المشروع.

واضاف: التهديد بالعقوبات لا يخدم الدبلوماسية. إذا أرادت أوروبا حقًا أن تلعب دورًا محوريًا، فعليها أن تُظهر استقلاليتها وحيادها. وقد تجلى ذلك في عدم إدانتها للعدوان الإسرائيلي والهجوم الأمريكي على منشآت خاضعة لإشراف الوكالة. فهل اتخذت فرنسا، كدولة مستقلة، هذا الإجراء؟! كيف نتوقع من إيران احترام قواعد اللعبة الدولية في ظل هذه الظروف؟!.

وقال: يمكن لأوروبا أن تلعب دورًا بناءً في الحفاظ على الاتفاق النووي وخفض التوترات، شريطة إدانة سلوك إسرائيل العدواني. ندعم الدور البناء للدول الأوروبية الثلاث في إعادة بناء خطة العمل الشاملة المشتركة، شريطة تجنبها الإجراءات الاستفزازية وغير البناءة مثل التهديد بـ"آلية الزناد". فاستخدام آلية الزناد له نفس تأثير الهجوم العسكري. ونرى أن مثل هذا الإجراء سيعني نهاية دور فرنسا وأوروبا في قضية البرنامج النووي السلمي الإيراني.

وفيما اذا كانت لدى ايران نية للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، قال: لا نية لدينا للقيام بذلك بعد. لقد أثبتنا التزامنا بمعاهدة حظر الانتشار النووي في مواجهة العقوبات الصارمة، واغتيالات علمائنا، وعمليات التخريب. وفي الوقت نفسه، نؤمن بأن احترام قواعد معاهدة حظر الانتشار النووي لا ينبغي أن يكون من جانب واحد.

*اغتيال العلماء والمسؤولين العسكريين

يُعدّ اغتيال العلماء والمسؤولين العسكريين الإيرانيين، مع عائلاتهم، انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، ويُظهر الطبيعة الإرهابية وغير المسؤولة لإسرائيل. هذا العمل أكثر من مُفاجئ، إنه عمل جبان. لقد تمكنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بفضل قدراتها الأمنية والاستخباراتية، وبدعم ومساندة الشعب الإيراني الكريم، من تحديد واحباط العديد من هذه الشبكات خلال هذه الفترة.

*قصف سجن ايفين

واعتبر الهجوم على سجن ايفين عملاً لاإنسانياً يتعارض مع الأعراف الدولية، ويجب إدانته بشدة، وقال: وفقاً للسلطة القضائية، فقد استشهد في هذا الهجوم 79 من موظفي سجن إيفين، والمجندين، والسجناء وعائلاتهم الذين كانوا حاضرين في قاعة الاجتماعات، وبعض جيران المبنى المجاور لموقع الهجوم.

وفيما يتعلق باعتقال بعض المشتبه بهم الذين قاموا بأعمال تخريبية أو إثارة الفوضى خلال الهجوم الإسرائيلي، فقد أوفت جمهورية إيران الإسلامية بمسؤوليتها في حماية أمن مواطنيها وفقاً لقوانينها الوطنية.

وحول مواطنين فرنسين، هما سيسيل كولر وجاك باريس، المتهمين بالتجسس لصالح الموساد، قال: تجري متابعة قضيتهما وفقاً للقوانين السارية في البلاد، استناداً إلى الجريمة التي ارتكباها. كما تم التواصل قنصليًا مع الشخصين وفقًا للأنظمة وعبر القنوات الدبلوماسية، والتقى بهما هذا الأسبوع القائم بالأعمال الفرنسي في الموعد المحدد.

وبشان مصير ليارت مونتريلوس، راكب الدراجات الفرنسي الشاب المفقود في إيران منذ 16 يونيو/حزيران، قال: أُلقي القبض عليه بتهمة ارتكاب جريمة، وأُرسلت مذكرة رسمية بشأن حالته إلى السفارة الفرنسية.

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