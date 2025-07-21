اعتقال عميلين للموساد في خراسان الشمالية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح النائب العام لمحافظة خراسان الشمالية، السيد جواد ايلالي اليوم في الجلسة الرابعة للمجلس القضائي بالمحافظة: "تمت محاكمة 15 شخصًا في خراسان الشمالية بتهمة نشر الأكاذيب".

وفي إشارة إلى اعتقال عميلين للموساد في محافظة خراسان الشمالية، أعلن عن عزم القضاء في المحافظة، وتحديدًا النيابة العامة، على التعامل بحزم مع المجرمين في هذه المنطقة.

وقال السيد جواد ايلالي: "خلال فترة العدوان الصهيوني على البلاد، تم تحديد هوية 15 شخصًا بتهمة نشر الأكاذيب التي أدت إلى تشويش الرأي العام والدعاية ضد النظام الاسلامي، وتم رفع دعوى قضائية في هذا الصدد".

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