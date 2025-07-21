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٢١‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ١٠:١١ ص

اعتقال عميلين للموساد في خراسان الشمالية

اعتقال عميلين للموساد في خراسان الشمالية

أعلنت النيابة العامة في المنطقة المركزية بمحافظة خراسان الشمالية (شمال شرق ايران)، عن اعتقال عميلين للموساد في هذه المحافظة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح النائب العام لمحافظة خراسان الشمالية، السيد جواد ايلالي اليوم في الجلسة الرابعة للمجلس القضائي بالمحافظة: "تمت محاكمة 15 شخصًا في خراسان الشمالية بتهمة نشر الأكاذيب".

وفي إشارة إلى اعتقال عميلين للموساد في محافظة خراسان الشمالية، أعلن عن عزم القضاء في المحافظة، وتحديدًا النيابة العامة، على التعامل بحزم مع المجرمين في هذه المنطقة.

وقال السيد جواد ايلالي: "خلال فترة العدوان الصهيوني على البلاد، تم تحديد هوية 15 شخصًا بتهمة نشر الأكاذيب التي أدت إلى تشويش الرأي العام والدعاية ضد النظام الاسلامي، وتم رفع دعوى قضائية في هذا الصدد".

/انتهى/

رمز الخبر 1960788
جواد ماستری فراهانی

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