موسكو: تخصيب ايران اليورانيوم بنسبة 60% جاء كرد فاعل على العقوبات غير القانونية

أفادت وكالة مهر للأنباء، ردّ ميخائيل أوليانوف، مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في جنيف، على رسالة نُشرت على موقع "X" للتواصل الاجتماعي حول سبب تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في طهران، قائلاً إن هذا الإجراء جاء ردًّا على العقوبات غير القانونية التي يفرضها الغرب.

بعد نشر مقابلةٍ حصريةٍ بين تاكر كارلسون، المذيع الأمريكي الشهير، والرئيس الإيراني مسعود بيزكيان، طرح أحد مستخدمي موقع "X" سؤالًا عن سبب عدم اهتمام كارلسون بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في إيران في هذه المقابلة!

وكتب أوليانوف ردًّا على هذه الرسالة: ألا تعتقدون أن التخصيب بنسبة 60% هو ببساطة إجراءٌ مضادٌّ وردٌّ على العقوبات غير القانونية والضغوط العدائية؟ وأضاف: "يبدو أن الإجراء المضاد كان فعالاً للغاية، لأنه قد أثار قلق أولئك الذين يحاولون الضغط على إيران!"

/انتهى/