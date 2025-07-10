حماس: استهداف النساء والأطفال فی دیر البلح جریمة ضمن حملة الإبادة على شعبنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أضافت الحركة في تصريح صحفي: "تُصَعِّد حكومة الإرهابي نتنياهو مجازرها الوحشية بحقّ المدنيين الأبرياء، في المدارس والشوارع وخيام النزوح والمراكز المدنية، في سلوك ممنهج يرقى إلى جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان، تُرتَكب بالصوت والصورة أمام العالم".

وجددت حماس، مطالبها للمجتمع الدولي، والأمم المتحدة ومؤسساتها، وكذلك للدول العربية والإسلامية، بالتحرك العاجل على كافة المستويات، لوقف هذه المذبحة المتواصلة والإبادة المنظمة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، وفرض كسر الحصار وإدخال المساعدات، والعمل لمحاسبة قادة الكيان المارق على جرائمهم ضد الإنسانية.

/انتهى/