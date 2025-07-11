السفير الايراني في موسكو يحدد شرطًا مسبقًا للمحادثات بشأن القضية النووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عندما سُئل عن آفاق إجراء مزيد من المفاوضات بين طهران وواشنطن بشأن البرنامج النووي الإيراني، أشار الدبلوماسي الايراني إلى أن "شرطًا واحدًا فقط مطلوب لذلك: الثقة في عملية التفاوض".

وأضاف: "خلال الحوار، لا يمكننا السماح للكيان الصهيوني بشن هجوم آخر وتأجيج نيران الحرب. لو كانت الولايات المتحدة ملتزمة حقًا بالمفاوضات والحوار، لما هاجمت إيران".

وأكد أن الإيرانيين "لم يتراجعوا أبدًا عن طاولة المفاوضات". وختم قائلًا: "ما زلنا ملتزمين بالدبلوماسية".

في الساعات الأولى من صباح 13 يونيو/حزيران، شن الكيان الصهيوني عدوانا ضد إيران. وبعد أقل من 24 ساعة، ردت إيران عليه. بعد تسعة أيام، في الساعات الأولى من صباح 22 يونيو/حزيران، شنت الولايات المتحدة هجومًا على ثلاث منشآت نووية إيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان، لتتدخل في المعركة.

وفي مساء اليوم التالي، شنت طهران هجومًا صاروخيًا على قاعدة العديد، أكبر قاعدة جوية عسكرية أمريكية في المنطقة، والواقعة في قطر.

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