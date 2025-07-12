رئيس منظمة الدفاع المدني يقدم تقريرا عن أداء المنظمة خلال فترة العدوان الصهيوني

في اجتماع مع اللواء عبد الرحيم موسوي، رئيس أركان القوات المسلحة، قدّم الجنرال غلام رضا جلالي، رئيس المنظمة الوطنية للدفاع السلبي، تقريرًا عن أداء الأجهزة التنفيذية في مجال الدفاع السلبي، وخاصةً في مجال الحفاظ على الخدمات المقدمة للشعب في ظل الأزمات خلال حرب الاثني عشر يومًا المفروضة.

في هذا الاجتماع، تم التأكيد على أن جهود موظفي ومسؤولي الأجهزة التنفيذية للحفاظ على استدامة الخدمات المقدمة للشعب لا تقل أهمية عن جهود القوات المسلحة في الحرب الأخيرة.

كما أكد رئيس أركان القوات المسلحة على ضرورة التزام الأجهزة التنفيذية بمتطلبات ولوائح الدفاع السلبي لتعزيز استدامة الخدمات المقدمة للشعب.