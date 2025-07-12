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١٢‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ١١:١٨ ص

في لقائه رئيس هيئة الاركان العامة؛

رئيس منظمة الدفاع المدني يقدم تقريرا عن أداء المنظمة خلال فترة العدوان الصهيوني

رئيس منظمة الدفاع المدني يقدم تقريرا عن أداء المنظمة خلال فترة العدوان الصهيوني

أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، اللواء السيد عبدالرحيم موسوي على ضرورة التزام الأجهزة التنفيذية بمتطلبات ولوائح منظمة الدفاع المدني، وذلك خلال تلقى تقرير عن رئيس المنظمة.

في اجتماع مع اللواء عبد الرحيم موسوي، رئيس أركان القوات المسلحة، قدّم الجنرال غلام رضا جلالي، رئيس المنظمة الوطنية للدفاع السلبي، تقريرًا عن أداء الأجهزة التنفيذية في مجال الدفاع السلبي، وخاصةً في مجال الحفاظ على الخدمات المقدمة للشعب في ظل الأزمات خلال حرب الاثني عشر يومًا المفروضة.

في هذا الاجتماع، تم التأكيد على أن جهود موظفي ومسؤولي الأجهزة التنفيذية للحفاظ على استدامة الخدمات المقدمة للشعب لا تقل أهمية عن جهود القوات المسلحة في الحرب الأخيرة.

كما أكد رئيس أركان القوات المسلحة على ضرورة التزام الأجهزة التنفيذية بمتطلبات ولوائح الدفاع السلبي لتعزيز استدامة الخدمات المقدمة للشعب.

رمز الخبر 1960476
جواد ماستری فراهانی

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