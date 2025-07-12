مسؤول ارميني: أمن طهران ويريفان مرتبط ببعضهما البعض

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى أرمينيا، مهدي سبحاني، برئيس اللجنة الدائمة للعلاقات الخارجية في الجمعية الوطنية الأرمينية، سركيس خاندانيان، وتحدثا معه.

خلال اللقاء، ناقش الجانبان وتبادلا وجهات النظر حول التعاون الثنائي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأرمينيا، وتوسيع العلاقات البرلمانية، والتطورات الإقليمية، وأكدا على أهمية المضي قدمًا نحو السلام والاستقرار في المنطقة.

خلال اللقاء، قدّم رئيس اللجنة الدائمة للعلاقات الخارجية في الجمعية الوطنية الأرمنية تعازيه ومواساته لأسر شهداء وضحايا العدوان الأخير للكيان الصهيوني، مؤكدًا إدانة الحكومة الأرمنية لهذه الهجمات.

وأشار سركيس خاندانيان إلى أن أمن الجمهورية الإسلامية الايرانية وأرمينيا مرتبط بعضهما بالبعض.

كما شرح السفير الايراني لدى أرمينيا خلال هذا اللقاء أبعاد عملية الحرب المفروضة التي استمرت 12 يومًا، وشكر الحكومة الأرمنية على موقفها الحازم في إدانة عدوان الكيان الصهيوني على بلادنا.

كما استعرض الطرفان خلال هذا اللقاء عملية التواصل بين برلماني البلدين، وأكدا على تطوير العلاقات البرلمانية.

/انتهى/