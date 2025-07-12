خضريان للميادين: التخصيب هو حق لنا ولا نفاوض عليه وسنحتفظ به رغم سعي الغرب لحرماننا منه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار خضريان إلى أنّه في الأيام الأخيرة من الحرب، "استخدمنا عدداً قليلاً من الصواريخ التي تسببت بدمار كبير داخل كيان الاحتلال".

واعتبر خضريان أنّ "ما نراه اليوم من هدوء في المنطقة يعود إلى قدرة إيران على فرض الردع بالقوة".

وقال إنّ "إيران تفترض أن الكيان الصهيوني سيعاود الهجوم عليها"، مضيفاً: "لذلك قمنا بمعالجة بعض نقاط الضعف، ولا سيما الاستخبارية".

وشدّد خضريان للميادين، على أنّ التخصيب حق لا تنازل عنه، مؤكداً أنّ بلاده ستحتفظ به رغم محاولات الغرب حرمانها إياه.

وأشار خضريان إلى أنّ التخصيب أصبح معرفة وطنية لا يمكن إزالتها، مشيراً إلى أنّ "العدو أصيب باليأس والخيبة، وإرساله رسائل برغبته في العودة إلى المفاوضات يوجب قبوله بحقنا في التخصيب".

وأضاف أنّ "من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات، نطالب الطرف المقابل بضمانات واضحة وبرفع العقوبات".

كما أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى، أن رسالة إيران في ضرب قاعدة العُديد كانت شفافة لكل الدول التي تسمح باستخدام أراضيها لقواعد تشن هجمات على الجمهورية الإسلامية.

وأوضح خضريان، أنّه وبعد العدوان، الدبلوماسية الإيرانية لن تتخذ أي قرارات بعيداً عما يجري على الأرض، وأن طهران ستعيد النظر بكل من دعم أعداءها.

واتهم خضريان، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتسييس، مؤكداً أنّ "تقريرها بشأن إيران كان مسيساً وتمت المصادقة عليه، وكان ذريعة لمهاجة إيران"

وكشف أنّه "عندما طلبنا من الوكالة اليورانيوم المخصب بنسبة 20% لإنتاج نظائر طبية لـ20 ألف مريض اختلقوا لنا الذرائع".

وأبدى عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، استعداد بلاده لتقديم المعرفة النووية للسعودية وذلك "إيماناً منّا بتقدم وتطور بلدان المنطقة".

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