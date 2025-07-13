وزيرة الطرق: سنقيم مسابقة دولية لتصميم المبنى الزجاجي لهيئة الإذاعة والتلفزيون

أفادت وكالة مهر للأنباء، زارت وزيرة الطرق وبناء المدن "فرزانة صادق" المبنى الزجاجي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، وأكدت أن هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية كانت تعكس صوت الحقيقة قبل وبعد هجوم الكيان الصهيوني، وقالت: "إن وجود مذيعة الأخبار وزملائها في استوديو الشبكة الإخبارية حتى الثواني الأخيرة أظهر أن هذه الأمة لا تدعو للحرب ولكنها لا تستسلم، فبث هذه الصور أوصل للعالم أن الأمة الإيرانية لن تستسلم لمثيري الحروب.".

وأضافت وزيرة الطرق والتنمية الحضرية: "يجب تقدير الأضرار التي لحقت بالمبنى الزجاجي في أقرب وقت ممكن، باستخدام خبرات مهندسي الإنشاءات وأساتذة الهندسة المعمارية، بحيث يمكن لـ "الهيئة التنفيذية للمباني والمرافق الحكومية والعامة" اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة بنائه".

وصرحت صادق: إذا كان المبنى الزجاجي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية رمزًا للعمارة الحديثة قبل هجوم الكيان الصهيوني، فقد أصبح بعد الهجوم رمزًا للملحمة وصوت الحق. واختتم حديثه بالقول: "باستخدام التجربة الناجحة في تنظيم مسابقة معمارية لبناء 100 وحدة سكنية للحركة الوطنية في بوموسي، سنطرح إعادة تصميم وهندسة المبنى الزجاجي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية في مسابقة دولية بتحكيم من مهندسي الإنشاءات والمعماريين".

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