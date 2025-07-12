النائب الاول للرئيس الإيراني: لا خلاف بين الميدان والدبلوماسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال لقاء مع عدد من أساتذة جامعة شريف للتكنولوجيا، أشاد محمد رضا عارف بدور الشعب في حرب الاثني عشر يومًا المفروضة، وقال: كان دور الشعب وحضوره في الدفاع عن البلاد ضد العدو فعالاً، لأن استراتيجية العدو كانت تتمثل في سحب الشعب الى الشوارع بعد مهاجمة القطاع العسكري في بلادنا واتخاذ إجراءات ضد نظام الجمهورية الاسلامية، لكن الشعب أرسى دعائم متينة وأحبط مخطط العدو.

واصفاً التلاحم الذي نشأ خلال حرب الاثني عشر يومًا بأنه غير مسبوق، أضاف النائب الأول لرئيس الجمهورية: لقد تعزز التماسك الاجتماعي ورأس المال، لكن الحفاظ عليه أمر بالغ الأهمية، لأن هذه الظروف قابلة للتغيير. خلال هذه الأيام الاثني عشر، حتى الخمسين بالمائة الذين لم يشاركوا في الانتخابات الرئاسية العام الماضي أدوا دورهم في الدفاع عن البلاد، ومن واجبنا حماية هذا الرأسمال.

وتابع عارف: "في ظل هذه الظروف، ينبغي على الأكاديميين أن يتقدموا بمقترحات عملية واستراتيجية للبلاد للحفاظ على هذا التماسك الاجتماعي. ويمكن لجامعة شريف للتكنولوجيا أن تأخذ زمام المبادرة في هذا الصدد من خلال عقد اجتماعات موائد مستديرة ومؤتمرات وورش عمل ومشاريع بحثية ثرية لدراسة جميع وجهات النظر ونقاط القوة والضعف. كما طلبنا من الهيئات التنفيذية المسؤولة خلال الحرب تقديم روايتها عن هذه الأيام الاثني عشر من الحرب، بالإضافة إلى تحليل جوانب القصور في أدائها."

في إشارة إلى تشكيل فريق عمل بحضور أساتذة جامعيين لدراسة كيفية الحفاظ على رأس المال الاجتماعي في مكتب النائب الأول للرئيس الايراني، قال النائب الأول للرئيس: "في العام الماضي، وضعت الحكومة اللمسات الأخيرة على برنامج اقتصاد الحرب، واعتمدته مع سيناريو خفض مبيعات النفط. خلال أيام الحرب الاثني عشر، دعم الشعب الحكومة، وباستثناء بعض طوابير البنزين، لم تظهر أي مشاكل خطيرة. في الوضع الراهن، يجب علينا أيضًا مراعاة مطالب الشعب وحساسياته الاجتماعية والوقوف إلى جانبه حتى يعتبره الشعب خادمًا له ويقف إلى جانبه".

وأكد السيد عارف أنه لا خلاف بين الميدان والدبلوماسية اليوم، مشيرًا إلى أنه قد تكون هناك اختلافات في الآراء في عملية صنع القرار، ولكن عند إقرار القرار النهائي، تنتهي الخلافات. ليس للحكومة أي خلاف مع أي تيار داخلها. الآن، لا يزال رأي الحكومة هو التفاوض من مبدأ الاقتدار.

قال النائب الأول للرئيس أيضًا: يُمكن للجامعة أن تتولى مسؤولية سرد أحداث حرب الاثني عشر يومًا ودراسة الأداء الاقتصادي والاجتماعي والعسكري، ومن خلال هذا المسار تُساعد الحكومة على معالجة نقاط الضعف والنقائص والحفاظ على رأس المال الاجتماعي.

وفي جانب آخر من كلمته، أشار السيد عارف إلى أن جامعة شريف للتكنولوجيا تتمتع برؤية وطنية تجاه قضايا البلاد، وقد قدمت خدمات قيّمة للبلاد، مضيفًا: ينبغي على هذه الجامعة إعداد خطة للاستقلال وتقليل الاعتماد على الحكومة. يُمكن لاستقلال جامعة شريف للتكنولوجيا أن يُوفر بيئة مُواتية لحل مشاكلها، بما في ذلك في مجالات الإدارة والموارد المالية والإصلاح الهيكلي ورواتب أعضاء هيئة التدريس. كما ينبغي على جامعة شريف للتكنولوجيا وضع خطة استراتيجية للتقنيات ذات الأولوية في البلاد، ومواصلة أنشطتها البحثية والعلمية بجدية أكبر في هذا الاتجاه. ونتوقع أن تُصبح هذه الجامعة نشطة بشكل جدي في مجال الذكاء الاصطناعي.

أكد النائب الأول للرئيس أن استراتيجية البلاد التكنولوجية منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي كانت تهدف إلى تحقيق المركز الأول في منطقة جنوب غرب آسيا، وأضاف: "حققنا إنجازات جيدة في بعض التقنيات، مثل تقنية النانو، وتكنولوجيا المعلومات، والتكنولوجيا النووية السلمية، والتقنيات العسكرية".

وأضاف: "لدينا أيضًا إمكانات علمية جيدة في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وقد شُكِّلت لجنة توجيهية لذلك، ستُوزِّع العمل بشكل مناسب بين القطاعات ذات الصلة في الحكومة والقطاع الخاص، وخاصة الجامعات، بما في ذلك جامعة شريف للتكنولوجيا".

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