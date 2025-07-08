عارف: عجلة الاعمار في البلاد لم تتوقف خلال حرب ال12 يوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح "عارف" اليوم الثلاثاء في تصريح له خلال تفقده مقر "خاتم الانبياء (ص) : لقد بدأ الأعداء الحرب ظنا منهم أنه بعد استشهاد القادة والعلماء، ستُغلق القضية بالاضطرابات الداخلية خلال الايام التي تلت الحرب وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستوافق على جميع مطالبهم في المفاوضات مع أمريكا، لكن الشعب نزل إلى الميدان بشكل لا يصدق، وحتى المنتقدون والمعارضون رفعوا صوت إيران الموحد، مما ساهم في انتصار الجبهة الاجتماعية في دعم الجبهات الأخرى.

وأشار عارف إلى ستراتيجية وشعار تحرير القدس الشريف، مؤكدا بأن التيار الذي كان إلى جانب المؤسس الكبير للثورة الإسلامية بذل الهجود لتحرير الشعب الفلسطيني والقدس الشريف حتى قبل انتصار الثورة، ومع ذلك، يجب أن نكون على أهبة الاستعداد في أي لحظة لمواجهة الأعداء، وفي هذه الحالة لن يجرؤ أحد على التفكير في شن العدوان.

كما أكد "عارف" على ضرورة الجاهزية لدى كافة المؤسسات العسكرية والأمنية في البلاد من اجل التصدي لمكائد الأعداء، وضرورة الابتعاد عن الانشغال بالقضايا غير الضرورية وغير ذات الأولوية.