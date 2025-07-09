عارف: نجحنا في توطين صناعة الصواريخ بالاعتماد على قدراتنا المحلية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في تصريح له خلال الاجتماع التشاوري الخاص بتطوير التكنولوجيا المتطورة، والذي عُقد اليوم الاربعاء بحضور وزراء الصناعة، والاتصالات والعلوم الايرانيين، نوه عارف الى ضرورة اشراك القطاع الخاص الايراني في عمليات تطوير التقنيات العالية والناشئة ذات الصلة بالمجال الدفاعي والأمني للبلاد قائلا : هناك تفاهم وتعاون جيد بين القطاع الدفاعي والعلمي، وبما يستدعي زيادة التعاون البحثي بين هذين القطاعين.

وتابع نائب رئيس الجمهورية: يجب علينا تحقيق مكانة متفوقة في مجال التقنيات الناشئة وبأساليب علمية واقتصادية ودفاعية، وفي هذا الصدد، يعد توسيع التعاون بين القطاع الدفاعي والجامعات ذا أهمية أساسية.

وفي اشارة إلى انتصار الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال حرب الـ 12 الأخيرة، قال نائب الرئيس الايراني الاول : بفضل حضور الشعب في ميادين متعددة، أبرزها الوسط الاجتماعي، حققنا انتصارا بنسبة مائة بالمائة، وقد حقق الايرانيون إنجازًا تاريخيا سيسجل في ذاكرة الامة؛ مشددا، بانه "يجب علينا صون هذا الإنجاز القيم وتعزيزه".

/انتهى/