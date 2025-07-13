400 فقيه يؤيدون فتوى "المحاربة" لمن يهددون المرجعية

أعلن أكثر من 400 عضو في الجمعية العامة لجمعية مدرسي الحوزة العلمية تأييدهم لبيان علماء الدين الذي وصف من يهددون المرجعية بـ"المحاربين" ، وقالوا: "إن محاربة قوى الاستكبار الأمريكية والإسرائيلية جهاد مقدس، وأن الشعب الإيراني سيقف إلى جانب المرجعية حتى آخر قطرة دم".