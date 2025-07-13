400 فقيه يؤيدون فتوى "المحاربة" لمن يهددون المرجعية

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه جاء في البيان: نحن الأساتذة والفقهاء والمجتهدين وأعضاء الجمعية العامة لجمعية مدرسي الحوزة العلمية في قم، ندين هذا العمل الشنيع، نؤيد الفتوى التاريخية والشجاعة للمرجعيات الدينية العظيمة (دامت بركاتهم) بحق من يهدد المرجعية باعتبارهم أعداء "محاربين".
وأكد علماء الدين: نطالب أيضاً بمحاكمة ومعاقبة غروسي وترامب ونتنياهو وكل القتلة الدوليين في المحاكم الدولية.
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أعلن أكثر من 400 عضو في الجمعية العامة لجمعية مدرسي الحوزة العلمية تأييدهم لبيان علماء الدين الذي وصف من يهددون المرجعية بـ"المحاربين" ، وقالوا: "إن محاربة قوى الاستكبار الأمريكية والإسرائيلية جهاد مقدس، وأن الشعب الإيراني سيقف إلى جانب المرجعية حتى آخر قطرة دم".
أفادت وكالة مهر للأنباء أنه جاء في البيان: نحن الأساتذة والفقهاء والمجتهدين وأعضاء الجمعية العامة لجمعية مدرسي الحوزة العلمية في قم، ندين هذا العمل الشنيع، نؤيد الفتوى التاريخية والشجاعة للمرجعيات الدينية العظيمة (دامت بركاتهم) بحق من يهدد المرجعية باعتبارهم أعداء "محاربين".
رمز الخبر 1960529
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