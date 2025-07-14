عراقجي: ما هو الملف الذي يحتفظ به الموساد في قلب البيت الأبيض تحديدا؟

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي على منصة اكس للتواصل الاجتماعي ردًا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي السخيفة:

قبل عامين تقريبًا، وعد نتنياهو بالنصر في غزة. ولكن ماذا كانت النتيجة؟ دخول في مستنقع عسكري، ومذكرة اعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وانضمام 200 ألف مقاتل جديد إلى حماس.

أما بالنسبة لإيران، فقد كانت لديه فكرة ساذجة بأنه يستطيع تدمير أكثر من 40 عامًا من الإنجازات النووية السلمية. لكن النتيجة كانت كالتالي: كل عالم إيراني قتله مرتزقته كان قد درّب مئات الطلاب الأكفاء، وهؤلاء الطلاب سيُظهرون لنتنياهو قريبًا ما يخبئون له.

لكن غطرسته لا تنتهي عند هذا الحد. فبعد فشله في تحقيق أيٍّ من أهداف حربه ضد إيران، يقول للولايات المتحدة بوقاحة ما تفعله أو لا تفعله في المحادثات مع إيران.

هنا يُطرح سؤال هذا السوال: ما الذي يُخطط له نتنياهو تحديدًا؟ وإن لم يكن هناك شيء آخر، فما هو الملف الذي يحتفظ به الموساد في قلب البيت الأبيض؟

/انتهى/