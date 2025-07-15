قاض أمريكي يأمر بالإفراج عن طالب إيراني

أفادت وكالة مهر للأنباء، تم إطلاق سراح "بوريا بورحسين هنداباد" (29 عامًا)، طالب الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية بجامعة ولاية لويزيانا، والذي اعتقلته سلطات الهجرة في 22 يونيو مع زوجته "باريسا فيروز آبادي"، من الحجز بأمر من القاضي جوزيف إتش إل بيريز مونتيس.

وقال محامو بورحسين هنداباد إن اعتقال موكلهم تم من خلال "طرق غير قانونية وغير دستورية".

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، فإن الاعتقال جاء بعد يوم واحد فقط من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن القوات الأميركية قصفت ثلاثة مواقع نووية إيرانية.

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