 عراقجي: وزارة الخارجية الايرانية بالتعاون مع القوات المسلحة، تلتزم بالدفاع عن حقوق الأمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح السيد عباس عراقجي، بشأن لقائه أمس بالسفراء ومجموعة من رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية المقيمين في طهران: مساء أمس، وفي اجتماع حضره السفراء وكبار الدبلوماسيين الأجانب المقيمين في طهران، شرحتُ المواقف المبدئية والثابتة للجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه الحرب الأخيرة المفروضة من قبل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على بلادنا.

وأضاف وزير الخارجية: إن السلك الدبلوماسي، بالتعاون مع القوات المسلحة وبالاعتماد على الإرادة القوية للشعب الإيراني العظيم، لن يدخر أي جهد لتحقيق الحقوق المشروعة والقانونية للشعب الإيراني الفخور والصامد.

/انتهى/