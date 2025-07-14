  1. إيران
  2. المجتمع
١٤‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ١٢:٢٩ م

محافظ قم: الانفجار في "برديسان" لم يكن حادثا إرهابيا

محافظ قم: الانفجار في "برديسان" لم يكن حادثا إرهابيا

في إشارة إلى الانفجار الذي وقع في مجمع سكني في برديسان، قال محافظ قم: "الانفجار لم يكن حادثا إرهابيا".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محافظ قم، أكبر بهنامجو، في إشارة إلى الانفجار الذي وقع في مجمع سكني في برديسان: "إن الانفجار الذي وقع في وحدة سكنية في برديسان لم يكن حادثًا إرهابيًا".

وأضاف: "يجري التحقيق في أسباب الانفجار، وسيتم الإعلان عن تقرير مفصل عن الحادث قريبًا".

تجدر الإشارة إلى أن انفجار شقة سكنية في منطقة برديسان بقم أدى إلى إصابة سبعة من مواطني قم، بينهم ست نساء ورجل.

تم الإبلاغ عن الحادث إلى مركز قيادة إدارة إطفاء قم في الساعة 9:44 صباحًا، ووصل رجال الإطفاء إلى مكان الحادث في الساعة 9:46.

وقع الانفجار بسبب تسرب غاز في وحدة سكنية، مما تسبب في تدمير العديد من الوحدات المحيطة والسيارات المتوقفة في المنطقة.

تم هدم المبنى حاليًا وتأمينه، ويجري رجال الإطفاء تحقيقًا في الوضع.

/انتهى/

رمز الخبر 1960557
یاسر المصری

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات