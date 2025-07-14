محافظ قم: الانفجار في "برديسان" لم يكن حادثا إرهابيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محافظ قم، أكبر بهنامجو، في إشارة إلى الانفجار الذي وقع في مجمع سكني في برديسان: "إن الانفجار الذي وقع في وحدة سكنية في برديسان لم يكن حادثًا إرهابيًا".

وأضاف: "يجري التحقيق في أسباب الانفجار، وسيتم الإعلان عن تقرير مفصل عن الحادث قريبًا".

تجدر الإشارة إلى أن انفجار شقة سكنية في منطقة برديسان بقم أدى إلى إصابة سبعة من مواطني قم، بينهم ست نساء ورجل.

تم الإبلاغ عن الحادث إلى مركز قيادة إدارة إطفاء قم في الساعة 9:44 صباحًا، ووصل رجال الإطفاء إلى مكان الحادث في الساعة 9:46.

وقع الانفجار بسبب تسرب غاز في وحدة سكنية، مما تسبب في تدمير العديد من الوحدات المحيطة والسيارات المتوقفة في المنطقة.

تم هدم المبنى حاليًا وتأمينه، ويجري رجال الإطفاء تحقيقًا في الوضع.

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