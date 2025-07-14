وزير الداخلية الإيراني يثمن مواقف الحكومة العراقية من هجوم الكيان الصهيوني على بلاده

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الداخلية الإيراني، إسكندر مؤمني، عقب مراسم استقبال وزير الداخلية العراقي: "أُقدّر المواقف الحازمة والحاسمة للحكومة والشعب العراقي ضد هجمات الكيان الصهيوني على إيران. نأمل أن يكون اجتماع اليوم مفيدًا أيضًا لتسهيل حركة زوار الأربعين، وأن يُحقق إنجازاتٍ طيبةً للبلدين".

وأكد مومني: "نعرب دائمًا عن امتناننا للحكومة والشعب العراقيين لاستقبالهم زوار الأربعين، وقد أعرب سماحة القائد والحكومة الإيرانية مرارًا وتكرارًا عن تقديرهما وشكرهما لجهود الحكومة والشعب العراقيين.

كما أعرب وزير الداخلية عن تقديره لجهود الحكومة العراقية ومساعدتها للحكومة الإيرانية في إعادة الحجاج الإيرانيين خلال حرب الاثني عشر يومًا المفروضة.

ومن جانب اخر قال عبد الأمير الشمري: "زيارة الأربعين من القضايا المهمة بين البلدين، وأهمية زيارة الأربعين للعراق كبيرة لدرجة أن ممثلي جميع المؤسسات المسؤولة عن إقامة هذه الزيارة قد أتوا إلى إيران معنا.

وأضاف: "رسالة زيارة الأربعين موجهة لجميع الشيعة، بمن فيهم الشيعة الإيرانيون، ومن المهم جدًا أن نتمكن من توفير الضروريات والخدمات اللازمة لهذه الزيارة".

ووصل وزير الداخلية العراقي إلى طهران قبل ساعة للمشاركة في الاجتماع الثلاثي بين إيران والعراق. وباكستان بشأن موضوع الأربعين.

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