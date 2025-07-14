بزشكيان: يجب أن تشارك النخب في إدارة شؤون البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان في الاجتماع الأربعين لرؤساء الجامعات الكبرى في البلاد الذي استضافته جامعة طهران اليوم الاثنين، على ضرورة تغيير دور الجامعات وقال: إن تغيير نهج الجامعة إلى مؤسسة موجهة نحو المشاكل وقادرة على حل مشاكل البلاد هي واحدة من أهم المهام التي تقع على عاتق رؤساء الجامعات اليوم.

وفي إشارة إلى التجارب الناجحة لجامعات الجيلين الرابع والخامس حول العالم في هذا الصدد، أضاف الرئيس: "أثبتت التجربة أن حل المشكلات المعقدة ومتعددة التخصصات يتطلب مؤسسات تنبع من داخل المجتمع وتعتمد على نخبه لتقديم حلول ناجعة. واليوم، تشارك جامعات العالم بشكل مباشر في إدارة شؤون الدول وتمهد الطريق للتنمية".

وأكد بزشكيان على ترابط تحديات البلاد، قائلاً: "مشاكل البلاد وأزماتها ليست أحادية البعد؛ ولذلك، ولحلها، نحتاج إلى توافق وتعاون بين الأساتذة والنخب من جميع التخصصات للوصول إلى حلول شاملة وواقعية وقابلة للتطبيق".

واوضح رئيس الجمهورية إلى أنه "بما أن تحديات البلاد تؤثر على بعضها البعض، فلا يمكن حلها إلا بحل واحد. إن مجموعة ردود النخب وتحليلاتها هي التي تُبرر للسياسيين اتخاذ الإجراءات وتنفيذ القضايا على النحو الصحيح".وفي جانب آخر من حديثه، تطرق رئيس الجمهورية إلى الدور الاستراتيجي للجامعات في حل مشاكل البلاد، وقال: "الحكومة بحاجة إلى الجامعات للتغلب على المشاكل. يجب أن تتحلى الجامعات بالمسؤولية وتُعلّم الطلاب نهجًا لحل المشكلات الحقيقية في المجتمع. إذا ترك الأساتذة قاعات الدراسة ودخلوا ميدان العمل، يُمكن للجامعات أن تُصبح الحل للعديد من تحديات البلاد".

وأضاف بزشكيان: "عندما يُصبح العلم والمعرفة ركيزةً أساسيةً لإنتاج البلاد وصناعتها، سيتحقق تقدمٌ حقيقي".

وفي إشارة إلى خطط الحكومة للتفاعل مع الجامعات، قال الرئيس الايراني: "نعتزم الاستفادة من وجود النخب وأساتذة الجامعات كمستشارين متخصصين في هيكلة المحافظات، وبالتنسيق مع الجامعات نفوض حل قضايا كل مدينة وكل قضاء إلى جامعات المنطقة نفسها".

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