عراقجي يغادر طهران متوجهاً إلى باكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيلتقي السيد عباس عراقجي خلال هذه الزيارة برئيس جمهورية أذربيجان ووزير خارجيتها وعدد من كبار المسؤولين في البلاد، وسيتشاور ويتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية بين طهران وباكو والتطورات الإقليمية والدولية.

وفي مؤتمر صحفي عُقد اليوم، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، رداً على سؤال حول التحركات الدبلوماسية الإيرانية المختلفة خلال الأسابيع الأخيرة، مشيراً إلى زيارة عراقجي إلى باكو، أن "علاقتنا مع أذربيجان بالغة الأهمية؛ فنحن دولتان متجاورتان، تجمعنا ديانة وثقافة واحدة، وتجمعنا روابط تاريخية عميقة".

وأضاف بقائي: "لذلك، فإن جهودنا تهدف إلى توسيع العلاقات من خلال هذه الزيارات والرحلات الدبلوماسية، والمساعدة في تعزيز التفاهم والسلام والاستقرار في منطقة القوقاز، وهو أمر مهم للغاية بالنسبة لنا أيضًا".

