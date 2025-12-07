وزير الثقافة الباكستاني یدعو لتعزيز التبادل الثقافي والشعبي بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء اعتبر أورنجزيب خان خيتشي"، أن حسن الضيافة لدى الإيرانيين أمر جدير بالثناء وقيمة كبيرة، وأكد عزمه على اتخاذ خطوات جادة لتعزيز التبادل الثقافي والشعبي بين البلدين.

وأشاد وزير الثقافة الباكستاني بالمكانة الدولية لصناعة السينما الإيرانية، مضيفا: "إن التعلم والاستفادة من تجارب هذا المجال الرائع في إيران يعد فرصة مثالية لصناع السينما الباكستانيين".

وقال عن تجربته بعد حضور مهرجان فجر السينمائي الدولي، وزيارة المعالم التاريخية والدينية، والتحدث إلى المسؤولين في بلدنا: "السينما الإيرانية متقدمة للغاية، وإنتاجاتها السينمائية والمسلسلات لا مثيل لها. سنستغل هذه الفرصة بالتأكيد ونتخذ خطوات عملية للتعاون في إنتاج الأفلام والمسلسلات والأفلام الوثائقية السياحية".

وأضاف: "إن الاحتفال بعيد النوروز الدولي هو فرصة للالتقاء بين المجتمع الثقافي والفني في إيران وباكستان، ولهذا السبب نخطط لدعوة الوفد الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية لزيارة باكستان في الشهر الأول من العام الجديد - 2026 - وفي الوقت نفسه، ستقام فعاليات ثقافية، بما في ذلك عروض الأفلام الإيرانية، في إسلام آباد".

ووصف خان خيتشي الزيارة إلى مدينة مشهد المقدسة بأنها البرنامج الرئيسي لزيارته إلى إيران مضيفا: "لقد تشرفنا بزيارة حرم الإمام الرضا (ع) ونعتقد أن البركات الروحية لهذه الزيارة أثرت علينا وساهمت في تحقيق النتائج المثمرة لرحلتنا".

وتابع بالقول: "في مشاوراتنا مع وزير الثقافة الإيراني، دعمنا توسيع السياحة الدينية من باكستان إلى إيران ودعونا إلى تعزيز مجالات السياحة والعلاقات العامة، وفي هذا الصدد نرحب بالإنتاج المشترك للأفلام الوثائقية السياحية".

وقال وزير الثقافة الباكستاني: إن مقترحات مثل توقيع مذكرة تفاهم بين إيران وباكستان فيما يتعلق بالمتاحف والمواقع التاريخية والتفاعلات في مجال السينما وبث أفلام كل منهما في كلا البلدين طرحت خلال الاجتماع مع المسؤولين الإيرانيين والتي لاقت ترحيبا من جانبهم.

