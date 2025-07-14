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١٤‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٥:١٨ م

مقتل 3 جنود صهاينة بهجمات فدائية في قطاع غزة

مقتل 3 جنود صهاينة بهجمات فدائية في قطاع غزة

قتل ثلاثة جنود صهاينة على الأقل وأصيب آخرون، في هجمات فدائية “صعبة” اليوم الاثنين في قطاع غزة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها قالت وسائل إعلام عبرية: إن 3 جنود قُتلوا وأصيب آخرين، بعضهم بجروح خطرة، “جراء أحداث أمنية صعبة” في القطاع.

وأشارت إلى العثور على جثة جندي فُقدت آثاره خلال كمين “صعب” بغزة، كما تم احتراق آلية عسكرية وانفجارها، مؤكدة تفعيل إجراء “هانيبال” خلال الحدث الأمني.

وهذه ثاني محاولة أسر لجنود صهاينة خلال أيام في معارك مع المقاومة في قطاع غزة.

ونقلت وكالة صفا عن مصادر ميدانية قولها إن هناك أنباء عن حدث أمني استهدف قوات الاحتلال المتوغلة شرقي مدينة غزة.

وأفادت بأن طائرة مروحية إسرائيلية ” أباتشي” أطلقت النار باتجاه حييّ الشجاعية والتفاح شرقي المدينة، وسط استمرار القصف الجوي والمدفعي.

/انتهى/

رمز الخبر 1960572
جواد ماستری فراهانی

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