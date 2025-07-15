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١٥‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٩:٢٢ ص

شجار في اجتماع أمني؛ زامير لنتنياهو: خطتك غير قابلة للتنفيذ

شجار في اجتماع أمني؛ زامير لنتنياهو: خطتك غير قابلة للتنفيذ

ذكرت قناة تلفزيونية إسرائيلية أن مشادات كلامية وقعت خلال اجتماع أمني بين رئيس أركان الجيش ورئيس وزراء الكيان الصهيوني.

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية كشفت عن وقوع مشادة كلامية، أمس، بين رئيس أركان الجيش إيال زامير ورئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو، بشأن نقل الفلسطينيين إلى رفح.

أكد زامير أن تنفيذ هذه الخطة يتعارض مع أهداف الحرب على غزة. يسعى نتنياهو إلى سجن مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين جنوب قطاع غزة بهدف طردهم من المنطقة في نهاية المطاف.

وأضاف أن الخطة غير قابلة للتنفيذ، وقد يستغرق تنفيذها عامًا.

وطلب نتنياهو من زامير بغضب تقصير الجدول الزمني وتقديم خطة واقعية.

/انتهى/

رمز الخبر 1960586
یاسر المصری

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