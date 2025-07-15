شجار في اجتماع أمني؛ زامير لنتنياهو: خطتك غير قابلة للتنفيذ

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية كشفت عن وقوع مشادة كلامية، أمس، بين رئيس أركان الجيش إيال زامير ورئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو، بشأن نقل الفلسطينيين إلى رفح.

أكد زامير أن تنفيذ هذه الخطة يتعارض مع أهداف الحرب على غزة. يسعى نتنياهو إلى سجن مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين جنوب قطاع غزة بهدف طردهم من المنطقة في نهاية المطاف.

وأضاف أن الخطة غير قابلة للتنفيذ، وقد يستغرق تنفيذها عامًا.

وطلب نتنياهو من زامير بغضب تقصير الجدول الزمني وتقديم خطة واقعية.

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