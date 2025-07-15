الرئيس الايراني: ما حصلنا عليه في حرب الـ12 يومًا كان أكثر قيمة مما خسرناه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، صباح اليوم الثلاثاء، أنه وخلال مراسم تكريم جهود موظفي وزارة العمل خلال الحرب المفروضة، وتكريم ذكرى جميع شهداء هذه الجريمة، صرح مسعود بزشكيان: "اعتقد الكيان الصهيوني أنه بعد استشهاد قادة القوات المسلحة لبلادنا الذين كرسوا حياتهم لمجد إيران الإسلامية، سيواجه النظام الإسلامي تحديات، لكن حكمة قائد الثورة الإسلامية والتعيين الفوري لخلفاء القادة الشهداء، ومن ناحية أخرى، الدفاع القوي للقوات المسلحة، أحبطت خطط العدو".

وأشار الرئيس الايراني إلى أن الشعب الإيراني أظهر أيضاً صورة غير مسبوقة وفخورة من الشجاعة والإقدام والصمود في هذه المرحلة، مضيفاً: "لقد قام الشعب الإيراني بالعمل الأعظم والأهم؛ كان رهان العدو أنه في غضون فترة قصيرة من بدء هجماته، سيشعر الناس بعدم الرضا وينزلون إلى الشوارع، لكن الشعب وقف أيضاً في وجه العدو وأحبط مؤامراته".

وأردف رئيس الجمهورية قائلا: "صحيح أن من فقدناهم في هذه الأيام الاثني عشر كانوا أعزاءً علينا، لكن ما اكتسبناه من وئام وتعاطف أثمن بكثير. إيران ملكٌ لنا جميعًا، بغض النظر عن العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، ويجب أن تُتاح لكل من يرغب في خدمة البلاد وشعبها فرصة الخدمة بناءً على جدارته وقدراته فقط؛ فمعيار تفوق الأفراد هو التقوى والورع، وليس التفاني السطحي، بل الالتزام بأداء المهام والواجبات على أكمل وجه".

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