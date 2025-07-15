محادثة هاتفية بين وزيري خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وماليزيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أجرى السيد عباس عراقجي، المتواجد في الصين لحضور الاجتماع الوزاري لمنظمة شنغهاي للتعاون، اتصالاً هاتفياً مع السيد محمد حسن، وزير خارجية ماليزيا.

وفي إشارة إلى لقائه الأخير مع رئيس وزراء ماليزيا على هامش قمة البريكس في ريو دي جانيرو والمباحثات التي جرت بينهما، أكد وزير خارجية بلادنا على جهود إيران لمتابعة الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بينهما بشأن عملية تطوير وتوسيع العلاقات بين البلدين.

وفي هذه المحادثة، أعرب وزيرا خارجية إيران وماليزيا عن اهتمامهما بمواصلة المحادثات والمشاورات بينهما بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الحساسة في منطقة غرب آسيا.

كما، أشار وزير خارجية ماليزيا إلى جهود السلطات الماليزية لتطوير وتوسيع العلاقات بين طهران وكوالالمبور، ودعا نظيره الإيراني لزيارة هذا البلد في الوقت المناسب، وهو ما رحب به عراقجي.

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