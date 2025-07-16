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١٦‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٩:٤٨ ص

البرازيل: ليس للولايات المتحدة الحق في التدخل في شؤوننا الداخلية

البرازيل: ليس للولايات المتحدة الحق في التدخل في شؤوننا الداخلية

رفضت وزارة الخارجية البرازيلية تكرار المواقف الأميركية بشأن محاكمة الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، وحذرت من تدخل واشنطن في شؤون الدولة اللاتينية.

أفادت وكالة مهر للأنباء، رفضت وزارة الخارجية البرازيلية تكرار المواقف الأميركية بشأن محاكمة الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، وحذرت من تدخل واشنطن في شؤون الدولة اللاتينية.

ويحاكم بولسونارو بتهمة محاولة الانقلاب على الرئيس البرازيلي لويس لولا دا سيلفا وتقويض الديمقراطية في البلاد.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلن ترامب أنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 50% على السلع البرازيلية اعتبارا من الأول من أغسطس/آب.

وحذر دا سيلفا أيضًا: سيتم مراجعة أي زيادة أحادية الجانب في الرسوم الجمركية وفقًا لقانون المعاملة بالمثل الاقتصادي البرازيلي.

/انتهى/

رمز الخبر 1960622
یاسر المصری

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