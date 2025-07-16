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١٦‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٩:٥٢ ص

جنبلاط: على السوريين الحذر من الفتنة الإسرائيلية

جنبلاط: على السوريين الحذر من الفتنة الإسرائيلية

اعتبر الزعيم السياسي للدروز في لبنان أن الحل السياسي هو الطريق الأمثل لحل أزمة السويداء، داعياً شعوب المنطقة إلى الحذر من فتن الكيان الصهيوني.

أفادت وكالة مهر للأنباء، في حديث مع شبكة الميادين، أكد الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان على أهمية تحقيق الحل السياسي في محافظة السويداء ومنع الفتنة والتصدي لاستفزازات الكيان الصهيوني في المنطقة.

وقال القيادي السياسي في الطائفة الدرزية اللبنانية إن تحقيق وقف إطلاق النار يتطلب انسحاب الجيش السوري وسلامة المنطقة.

وفي الوقت نفسه، حثّ السويداء على إدراك الاستفزازات الصهيونية والفتنية لهذا الكيان، وأن يعلموا أن الحل الأمثل هو الحل السياسي للحكومة السورية.

كما أدان الشيخ نصر الدين الغريب، المرجع الروحي وشيخ العقل ، الجرائم التي ارتكبت بحق أهالي السويداء، ووصف الجناة بأنهم عملاء للولايات المتحدة والكيان الصهيوني.

واعتبر أن الاعتداءات على المساجد والكنائس تهدف إلى ضرب هوية وتاريخ المقاومة في سورية، ودعا إلى وضع حد لهذه الأعمال وإلى موقف وطني موحد لمنع تفكك البلاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1960623
یاسر المصری

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