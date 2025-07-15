الخارجية الايرانية تدين الهجمات الصهيونية على سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، عن قلقه العميق إزاء الاشتباكات التي وقعت في منطقة السويداء جنوب سوريا، والتي أسفرت عن مقتل العشرات من المدنيين، وأدان الهجمات العسكرية للكيان الصهيوني على سوريا خلال اليومين الماضيين.

وفي إشارة إلى استمرار العدوان العسكري للكيان الصهيوني على وحدة الأراضي السورية واحتلاله جزءًا كبيرًا من الأراضي السورية، اعتبر المتحدث باسم السلك الدبلوماسي أن استمرار تقاعس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تجاه الأعمال العدوانية للكيان الصهيوني ضد دول المنطقة أمرٌ خطير للغاية وسببٌ في تزايد قوة النظام المحتل.

وأكد بقائي على ضرورة تركيز دول المنطقة والعالم الإسلامي على وقف جرائم الكيان الصهيوني وخروجه عن القانون، بما في ذلك الإبادة الجماعية غير المسبوقة في غزة وهجماته المستمرة على سوريا ولبنان، مشيرا إلى مسؤولية المجتمع الدولي في منع استمرار الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.