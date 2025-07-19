تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء

أفادت وكالة مهر للأنباء أن بنود اتفاق وقف اطلاق النار في السويداء، شملت البنود التالية:

تنفيذ الهياكل الإدارية والأمنية للمؤسسات الحكومية في المحافظة.

دمج مقاتلي المجموعات المسلحة المحلية في قوات الأمن ووزارة الدفاع، وتكليفهم بمهام حفظ النظام إلى جانب الوحدات الأخرى.

تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من قبل البدو والدروز.

مشاركة الدروز في مستقبل البلاد السياسي في المرحلة المقبلة.

إمكانية السفر الآمن إلى الخارج لأولئك الذين لا يريدون الاتفاق.

المساءلة عن الانتهاكات من الجانبين وفقا للقانون.

إشراك مقاتلين من المجموعات المحلية بالتعاون مع الوحدات الأخرى لضمان الأمن في المحافظة.

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