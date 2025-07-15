انعدام الأمن في المنطقة يستمر مع افلات الكيان الصهيوني من العقاب

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في كلمة ألقاها خلال اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون: "نعتقد أن منظمة شنغهاي للتعاون في وضع مناسب للقيام بدور الركيزة الأساسية للنظام العالمي متعدد الأقطاب الناشئ، وللوقوف بحزم ضد الأحادية والعدائية ومحاولات إضعاف سيادة الدول. إن الطريق أمامنا هو طريق التعاون والتآزر والثقة المتبادلة". وفيما يلي الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية:

بسم الله الرحمن الرحيم

معالي السيد وانغ يي، وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية،

السادة وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون الكرام،

السيد الأمين العام،

في البداية، أود أن أعرب عن خالص امتناني لجمهورية الصين الشعبية على استضافتها هذا الاجتماع الهام. واليوم، أكثر من أي وقت مضى، تتصدر منظمة شنغهاي للتعاون المشهد كمؤسسة متعددة الأطراف رئيسية تعزز التعاون الإقليمي والدولي، وتتصدى للنزعة الأحادية والتهديدات الناشئة.

سيداتي وسادتي، اسمحوا لي أن أبدأ بلفت انتباه الحضور إلى تطورٍ مُقلقٍ للغاية في منطقة غرب آسيا: العدوان والهجوم المسلح الذي شنّه الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية على جمهورية إيران الإسلامية.

في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة، 13 يونيو/حزيران، شنّ الكيان الإسرائيلي هجومًا إرهابيًا وعسكريًا همجيًا على بلدي.

استُهدفت المناطق السكنية والبنية التحتية العامة والمدنية عمدًا؛ واغتيل عدد من القادة العسكريين بوحشية وهم نيام في منازلهم مع عائلاتهم؛ كما قُتل أساتذة جامعيون وعلماء؛ وقُتل مدنيون أبرياء، بمن فيهم نساء وأطفال؛ وهوجمت منشآتنا النووية السلمية العاملة تحت ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

إن دخول الولايات المتحدة لاحقًا في هذا العمل العدواني - باستهدافها المنشآت النووية السلمية الإيرانية - لم يترك مجالًا للشك في تورطها الكامل في حرب الكيان الإسرائيلي العدوانية على إيران.

خلال هذه الهجمات المسلحة، قُتل وجُرح أكثر من 6850 شخصًا بريئًا، كان عدد كبير منهم من الأطفال والنساء. وفي إحدى هذه العمليات الإجرامية والإرهابية، قتل النظام المارق خمسة عشر فردًا من عائلة واحدة.

من الضروري إدانة وفهم عمق هذه الجرائم - والعواقب الوخيمة لاستمرار إفلات الكيان الإسرائيلي من العقاب على الاحتلال والفصل العنصري والإبادة الجماعية وإثارة الحروب في جميع أنحاء منطقة غرب آسيا - فهمًا صحيحًا وكاملًا.

سيدي الرئيس،

إن عدوان الكيان الإسرائيلي على إيران يُعد انتهاكًا واضحًا للفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، ويرقى إلى مستوى عمل عدواني مسلح. والأسوأ من ذلك، أن هذا العمل العدواني قد وجه ضربة قاصمة للدبلوماسية وسيادة القانون ونظام منع الانتشار النووي.

شكّلت هجمات الولايات المتحدة وإسرائيل على منشآت نووية سلمية انتهاكًا صارخًا لمعاهدة حظر الانتشار النووي، وقرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية العديدة، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 487، الذي يدين ويحظر صراحةً الهجمات على المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة.

لا توجد قاعدة قانونية تسمح باستهداف المنشآت النووية السلمية الخاضعة لضمانات الوكالة لمجرد التكهنات السياسية.

زملائي الأعزاء،

ستظل مشكلة انعدام الأمن في منطقة غرب آسيا دون حل طالما استمر الكيان الإسرائيلي في سلوكه المارق و الخارج عن القانون، بدعم وتشجيع من أنصاره.

من المؤسف للغاية أن المجتمع الدولي لم يتخذ خلال العامين الماضيين إجراءات فعّالة لوقف الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني أو إنهاء احتلال الكيان الإسرائيلي للأراضي العربية المجاورة. في الواقع، إن العدوان الذي شنه الكيان الإسرائيلي على إيران هو نتيجة مباشرة للحصانة المطلقة التي يتمتع بها هذا الكيان- لا سيما من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية - وهي حصانة تُمكّنه من ارتكاب أي جريمة في منطقتنا دون خوف من المساءلة.

السادة وزراء الخارجية الموقرون،

أود أن أعرب عن خالص امتناني للدول الأعضاء الموقرة في منظمة شنغهاي للتعاون، التي، إدراكًا منها لمسؤوليتها الجسيمة في صون السلم والأمن الدوليين، أدانت بشدة الاعتداءات التي شنها جيشان نوويان على بلدي.

اليوم، من واجبنا، كأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، أن نرفع صوتنا علانيةً وبصوت واحد - بصفتنا الصوت المعترف به لدول الجنوب العالمي.

علينا أن نؤدي دورنا كمدافعين عن القانون الدولي والتعددية، وأن نتمسك بالمبادئ الأساسية للأمم المتحدة، بما في ذلك المساواة في السيادة بين الدول وحظر استخدام القوة.

وفي هذا الإطار، واستناداً إلى قرار مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون (رقم 2) بتاريخ 7 يونيو/حزيران 2012 (القسم 5، الفقرة 5.2)، فإنني أطلب رسمياً من مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون دراسة حالة العدوان في أقرب وقت ممكن واتخاذ قرار بتقديم الدعم السياسي اللازم وغيره من المساعدات ذات الصلة إلى جمهورية إيران الإسلامية.

سيداتي وسادتي،

يمكن لمنظمة شنغهاي للتعاون، بما تتمتع به من إمكانات جيوسياسية واقتصادية وإنسانية هائلة، بل يجب عليها أن تلعب دورًا محوريًا في مواجهة التهديدات الناشئة، لا سيما إرهاب الدولة، والعدوان العسكري، وحرب التصورات، والعقوبات الأحادية الجانب.

نواجه اليوم ظاهرة معقدة: تداخل إرهاب الدولة، والتطرف، والحرب الإعلامية، والعقوبات الاقتصادية، والتهديدات السيبرانية - وكلها تخدم مخططًا لتقويض الاستقلال الوطني، وتقويض إرادة الدول ذات السيادة، والسيطرة على موارد ومصائر الدول.

في مواجهة هذه الحقائق، يجب على منظمة شنغهاي للتعاون أن تتبنى موقفًا أكثر فاعلية واستقلالية وهيكلية في مواجهة هذه التهديدات. يجب ألا تقتصر على حماية مصالح دولها الأعضاء فحسب، بل أن تكون أيضًا نموذجًا لنظام إقليمي مسؤول ومتوازن وتشاركي.

زملائي الأعزاء،

نؤمن بأن منظمة شنغهاي للتعاون في وضعٍ جيدٍ يؤهلها للعب دورٍ ركيزةٍ أساسيةٍ للنظام العالمي متعدد الأقطاب الناشئ، وللوقوف بحزمٍ في وجه الأحادية والعدوان ومحاولات تقويض سيادة الدول. إن الطريق أمامنا هو طريق التعاون والتآزر والثقة المتبادلة.

وفي هذا الصدد، تتقدم جمهورية إيران الإسلامية، بكل احترام، بالأولويات والمقترحات التالية بهدف تعزيز أداء منظمة شنغهاي للتعاون ومكانتها:

1. إنشاء آليةٍ دائمةٍ لرصد وتوثيق وتنسيق الردود على العدوان العسكري وأعمال التخريب وإرهاب الدولة وانتهاكات السيادة الوطنية للدول الأعضاء؛

2. إنشاء "مركز دراسات ومواجهة العقوبات الأحادية" مهمته وضع استراتيجياتٍ عمليةٍ لمواجهة العقوبات الاقتصادية غير القانونية وحماية سلاسل التوريد والأنظمة المصرفية والتبادلات التجارية للدول الأعضاء؛

٣. إنشاء منتدى شنغهاي للأمن الإقليمي بمشاركة أجهزة الدفاع والاستخبارات في الدول الأعضاء لمواجهة التهديدات المشتركة، مثل الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة والتهديدات السيبرانية؛

٤. تعميق التقارب الإعلامي والثقافي بين الدول الأعضاء كوسيلة لمواجهة حرب التصورات والروايات الأحادية الجانب التي تروج لها الأذرع الإعلامية للقوى المهيمنة.

شكرًا لاهتمامكم.

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