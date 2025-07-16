اقالة قائد الدفاع الجوي الإسرائيلي بسبب فشله في اعتراض الصواريخ الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها اعلنت صحيفة "یسرائیل هیوم" أن الجيش الإسرائيلي أعلن عن تغيير في قيادة الدفاع الإسرائيلية يوم الأربعاء.

وبناءً على هذا التغيير، تم اختيار قائد جديد للدفاع الجوي الإسرائيلي، ليحل العميد (ج) محل العميد (ك) بعد أربع سنوات.

ووفقًا لوسائل الإعلام العبرية، يأتي هذا التغيير بعد ساعات قليلة من نشر صحيفة وول ستريت جورنال تقريرًا وصف كيف تمكنت الصواريخ الإيرانية من اختراق ثغرات في منظومة الدفاع الإسرائيلية خلال حرب الأيام الاثني عشر.

قال القائد المقيل للدفاع الجوي الاسرائيلية في جلسة وداعه: "لقد واجهنا واحدة من أكبر الهجمات الجوية في التاريخ، وأكثر الهجمات غير المسبوقة ضد إسرائيل. أتحمل مسؤولية جميع الإخفاقات القصورات التي حدثت".

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