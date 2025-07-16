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١٦‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ١٠:٥٨ ص

ايران تعلن عن اسم وشعار بعثتها إلى الألعاب العالمية 2025 في تشنغدو

ايران تعلن عن اسم وشعار بعثتها إلى الألعاب العالمية 2025 في تشنغدو

كشفت وزارة الرياضة والشباب الإيرانية عن اسم وشعار البعثة الإيرانية المشاركة في دورة الألعاب العالمية 2025، التي ستقام في مدينة تشنغدو الصينية، حيث ستخوض غمار هذه المنافسات تحت عنوان "بعثة الوفاق"، وبشعار "إيران القوية، رياضة قوية".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزارة الرياضة، قالت في بيان لها، تنطلق الدورة الحادية عشرة للألعاب العالمية التي ينظمها الاتحاد الدولي للألعاب العالمية (IWGA) خلال الفترة من 7 إلى 17 أغسطس 2025، بمشاركة نحو 5000 رياضي من 117 دولة، سيتنافسون في 34 رياضة و61 فعالية، تركز على الألعاب غير الأولمبية والناشئة، في هيكل تنظيمي شبيه بالألعاب الأولمبية.

وتُعد هذه المرة الأولى التي تستضيف فيها مدينة تشنغدو هذه الألعاب، لتتيح للصين فرصة إبراز قدراتها في مجالات البنية التحتية والرياضات غير التقليدية. وتعود انطلاقة هذه المنافسات إلى عام 1981 في مدينة سانتا كلارا الأمريكية، وقد أُقيمت في 10 مدن حول العالم حتى اليوم.

من جانبها، أكدت فريبا محمديان، نائبة وزير الرياضة لشؤون الرياضة النسائية ورئيسة بعثة إيران إلى ألعاب تشنغدو، أن الاستعدادات تسير بوتيرة جيدة، حيث دخل الرياضيون والرياضيات في معسكرات تدريبية مكثفة في عدة محافظات، استعداداً للمشاركة في هذه التظاهرة العالمية.

وأضافت محمديان: "في هذه النسخة، ستحضر إيران بأكثر من 30 رياضياً في 9 رياضات مختلفة، يمثل النساء ثلثي أعضاء البعثة، في حين يشارك 10 رياضيين من الرجال، ما يُعد خطوة كبيرة نحو تمكين المرأة رياضياً".

واعتبرت محمديان أن اختيار اسم "بعثة الوفاق" يتجاوز مجرد عنوان للبعثة، بل يجسد روح الوحدة والتضامن والتناغم في الرياضة الإيرانية، مشددة على أن المشاركة في هذه الألعاب ليست مجرد تمثيل خارجي، بل فرصة لإبراز الهوية الوطنية والرياضية لإيران على الساحة الدولية.

وحول سجل إيران في هذه المنافسات، أشارت إلى أن إيران شاركت في 6 من أصل 12 دورة سابقة، وقدّمت مستويات متقدمة ومتنامية في كل مرة، متوقعة أن تكون مشاركة هذا العام أكثر تنظيماً وتنسيقاً بفضل التخطيط والدعم المؤسسي المتاح حالياً.

وفي ختام تصريحاتها، عبّرت محمديان عن رضاها عن سير التحضيرات قائلة: "المعسكرات جارية في مختلف أنحاء البلاد، ومستوى الجاهزية الفني للرياضيين حتى الآن مُرضٍ جداً، بل وتفوقنا على بعض الجداول الزمنية المخططة. كل التجهيزات الفنية واللوجستية لاستعداد البعثة اكتملت، ونأمل أن يُحقق رياضيونا مشاركة ناجحة ونتائج مشرّفة في تشنغدو".

/انتهى/

رمز الخبر 1960633

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