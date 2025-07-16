انتخاب ثلاثة أعضاء حقوقيين لمجلس صيانة الدستور

أفادت وكالة مهر للأنباء، ناقش مجلس الشورى الإسلامي في جلسته العامة اليوم مسألة انتخاب ثلاثة أعضاء حقوقيين في مجلس صيانة الدستور، وفي النهاية، تم انتخاب هادي طحان نظيف بـ 257 صوتًا، وغلام رضا ملابيكي بـ 226 صوتًا، وسيد بهزاد بورسيد بـ 178 صوتًا كأعضاء في مجلس صيانة الدستور.

تجدر الإشارة إلى أنه في رسالة إلى محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، قدم حجة الإسلام محسني إيجئي كلاً من سيد بهزاد بورسيد، وذبيح الله خدايان، وهادي طحان نظيف، ومحمد رضا صارمي، وغلام رضا ملابيكي، ومحمد رضا صابر كمرشحين لعضوية مجلس صيانة الدستور كأعضاء حقوقيين.

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