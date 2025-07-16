  1. إيران
  2. السياسة
١٦‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ١٢:٣١ م

انتخاب ثلاثة أعضاء حقوقيين لمجلس صيانة الدستور

انتخاب ثلاثة أعضاء حقوقيين لمجلس صيانة الدستور

انتخب نواب مجلس الشورى الإسلامي هادي طحان نظيف وغلام رضا مولابيغي وسيد بهزاد بورسعيد أعضاء حقوقيين في مجلس صيانة الدستور.

أفادت وكالة مهر للأنباء، ناقش مجلس الشورى الإسلامي في جلسته العامة اليوم مسألة انتخاب ثلاثة أعضاء حقوقيين في مجلس صيانة الدستور، وفي النهاية، تم انتخاب هادي طحان نظيف بـ 257 صوتًا، وغلام رضا ملابيكي بـ 226 صوتًا، وسيد بهزاد بورسيد بـ 178 صوتًا كأعضاء في مجلس صيانة الدستور.

تجدر الإشارة إلى أنه في رسالة إلى محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، قدم حجة الإسلام محسني إيجئي كلاً من سيد بهزاد بورسيد، وذبيح الله خدايان، وهادي طحان نظيف، ومحمد رضا صارمي، وغلام رضا ملابيكي، ومحمد رضا صابر كمرشحين لعضوية مجلس صيانة الدستور كأعضاء حقوقيين.

/انتهى/

رمز الخبر 1960640
یاسر المصری

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات