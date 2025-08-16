  1. إيران
المنتخب الإيراني للمصارعة يحصد المركز الثالث في بطولة العالم العسكرية لكازاخستان

حقق المنتخب الإيراني للمصارعة في بطولة العالم العسكرية التي استضافتها مدينة أستانة في كازاخستان، المركز الثالث برصيد ست ميداليات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شارك الفريق الإيراني بثمانية مصارعين تحت قيادة المدرب "علي بازيار"، وتمكن من حصد ميدالية فضية عبر "أميرحسين طالبي" في وزن 90 كلغ، إلى جانب خمس برونزيات أحرزها "أبوالفضل رياحي"، و"حسين بولادي"، و"مرصاد أحمدزادة"، و"رضا عزيزي"، و"فرزين شهباز"، في مختلف الأوزان.

وجاء الترتيب العام للبطولة، التي شارك فيها رياضيون من 16 دولة، على النحو الآتي: كازاخستان أولا بـ175 نقطة، أوزبكستان ثانيا بـ124 نقطة، ثم إيران ثالثا بـ112 نقطة، تلتها قرغيزستان وروسيا في المركزين الرابع والخامس.

