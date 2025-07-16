المجلس يستلم مشروع مكافحة تسلل أجهزة المخابرات والجهات الأجنبية

وبحسب وكالة مهر للأنباء، تلا رضا جباري، عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي، إعلان استلام أربعة مشاريع قوانين دورية في جلسة عامة صباح اليوم (الأربعاء 15 يوليو/تموز) في بهارستان؛ وهي:

- مشروع قانون لمواجهة نفوذ أجهزة الاستخبارات والحكومات أو المؤسسات الأجنبية في البلاد

- مشروع قانون بشأن اختصاص محاكم جمهورية إيران الإسلامية في الجرائم الدولية

- مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء صندوق التأمين العام للكوارث الطبيعية

- مشروع قانون لدعم الإنتاج الزراعي وزيادة القدرة على تلبية الاحتياجات الغذائية في حالات الحرب والأزمات.

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