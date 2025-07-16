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١٦‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ١:٠٨ م

المجلس يستلم مشروع مكافحة تسلل أجهزة المخابرات والجهات الأجنبية

المجلس يستلم مشروع مكافحة تسلل أجهزة المخابرات والجهات الأجنبية

وتلا أحد أعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب إعلانا عن استلام خطة لمواجهة نفوذ أجهزة الاستخبارات والحكومات أو المؤسسات الأجنبية في البلاد.

وبحسب وكالة مهر للأنباء، تلا رضا جباري، عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي، إعلان استلام أربعة مشاريع قوانين دورية في جلسة عامة صباح اليوم (الأربعاء 15 يوليو/تموز) في بهارستان؛ وهي:

- مشروع قانون لمواجهة نفوذ أجهزة الاستخبارات والحكومات أو المؤسسات الأجنبية في البلاد

- مشروع قانون بشأن اختصاص محاكم جمهورية إيران الإسلامية في الجرائم الدولية

- مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء صندوق التأمين العام للكوارث الطبيعية

- مشروع قانون لدعم الإنتاج الزراعي وزيادة القدرة على تلبية الاحتياجات الغذائية في حالات الحرب والأزمات.

/انتهى/

رمز الخبر 1960642
یاسر المصری

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