وول ستريت: هجمات إيران تزداد نجاحًا مع مرور كل يوم من أيام الحرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أقرت صحيفة وول ستريت جورنال بأنه كلما طال الزمن منذ الحرب بين إيران والكيان الصهيوني، زاد نجاح الصواريخ الإيرانية في اختراق دفاعات كيان الاحتلال.

وأضاف التقرير كان متوسط عدد الهجمات الإيرانية الناجحة خلال الحرب مع الكيان الصهيوني في ازدياد.

وأكد التقرير أن إيران غيّرت توقيت وأسلوب هجماتها الصاروخية، ووسّعت طهران النطاق الجغرافي لأهدافها المقصودة.

وسبق أن أظهرت صور الأقمار الصناعية المنشورة أن الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة العديد الأمريكية في قطر استهدف قبة تحتوي على معدات اتصال أمريكية آمنة.

وتظهر صور الأقمار الصناعية القبة في قاعدة العديد الجوية قبل ساعات قليلة من الهجوم الصاروخي الإيراني، لكن الصور التي التقطت بعد يومين من الهجوم تظهر أن قبة الاتصالات الخاصة بالقوات الأمريكية لم تعد مرئية وأن المباني القريبة تضررت أيضًا.

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