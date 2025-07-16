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١٦‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ١:٣٤ م

قائد الجيش الإيراني: العدو الصهيوني تكبد هزيمة كبيرة

قائد الجيش الإيراني: العدو الصهيوني تكبد هزيمة كبيرة

أكد القائد العام للجيش الإيراني، اللواء أمير حاتمي، أن العدو كان يخطط لمؤامرات خبيثة ضد إيران، لكن بدماء الشهداء الطاهرة تم إفشال تلك المخططات وتكبّد العدو هزيمة كبيرة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه في تصريح أدلى به على هامش مراسم إحياء ذكرى شهداء الجيش في الحرب التي استمرت 12 يومًا، قال اللواء حاتمي لمراسلي وسائل الإعلام: "الشهداء قاموا بعمل عظيم، فقد أفشلوا مخططات العدو الشريرة".

وأضاف: "كان لدى العدو أوهام وخطط خبيثة ضد بلادنا، لكنها لم تكن سوى أوهام، وبفضل دماء شهدائنا الأعزاء أُحبطت جميع تلك المخططات، وتلقّى العدو ضربة قاسية وهُزم هزيمة كبيرة".

وخاطب اللواء حاتمي عوائل الشهداء قائلًا: "أنتم لكم فضل عظيم في عنق كل فرد من أبناء هذا الشعب، ونسأل الله أن يعيننا على أداء حقكم".

/انتهى/

رمز الخبر 1960647
جواد ماستری فراهانی

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