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١٧‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ١٢:٢٤ م

بزشكيان: مشاريع التنمية الصناعية قرب الخليج الفارسي يجب أن تحظى بالأولوية

بزشكيان: مشاريع التنمية الصناعية قرب الخليج الفارسي يجب أن تحظى بالأولوية

قال الرئيس الإيراني: يجب إعطاء الأولوية لجميع خطط تطوير المصانع والمناجم في جنوب البلاد القريبة من الخليج الفارسي، لأن هذا القرب من البحر يجعل التصدير أسهل بكثير.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، قال مسعود بزشكيان، في رابط فيديو لحفل افتتاح مصنع كهنوج لتركيز التيتانيوم صباح الخميس: "يجب توسيع هذا المصنع بإطلاق المرحلتين الثانية والثالثة".

وأضاف: "يجب التخطيط هذا العام لبدء المرحلتين المتبقيتين من مصنع كهنوج لتركيز التيتانيوم، لأنه إذا لم يتم إطلاق المراحل التالية، سيخسر الناس المال، وهذا أمر بالغ الخطورة".

وأشار الرئيس إلى أن قرب المصنع والمناجم من الخليج الفارسي ميزة كبيرة، وأضاف: "يجب إعطاء الأولوية لجميع التطورات التي تتطلب المياه، ويجب إيلاء اهتمام خاص لجنوب البلاد، لأن هذا القرب من البحر يجعل التصدير أسهل بكثير".

/انتهى/

رمز الخبر 1960673
یاسر المصری

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