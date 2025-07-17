بزشكيان: مشاريع التنمية الصناعية قرب الخليج الفارسي يجب أن تحظى بالأولوية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، قال مسعود بزشكيان، في رابط فيديو لحفل افتتاح مصنع كهنوج لتركيز التيتانيوم صباح الخميس: "يجب توسيع هذا المصنع بإطلاق المرحلتين الثانية والثالثة".

وأضاف: "يجب التخطيط هذا العام لبدء المرحلتين المتبقيتين من مصنع كهنوج لتركيز التيتانيوم، لأنه إذا لم يتم إطلاق المراحل التالية، سيخسر الناس المال، وهذا أمر بالغ الخطورة".

وأشار الرئيس إلى أن قرب المصنع والمناجم من الخليج الفارسي ميزة كبيرة، وأضاف: "يجب إعطاء الأولوية لجميع التطورات التي تتطلب المياه، ويجب إيلاء اهتمام خاص لجنوب البلاد، لأن هذا القرب من البحر يجعل التصدير أسهل بكثير".

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