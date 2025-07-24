قائد الجيش الايراني: اليوم بفضل الله نحن أكثر استعداداً من أي وقت مضى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال اللواء أمير حاتمي، القائد العام للجيش الايراني، على هامش مراسم إحياء الذكرى الأربعين لاستشهاد الفريق محمد باقري، مشيرًا إلى شخصية وخدمات هذا الشهيد العظيم: "إن استشهاد اللواء باقري رسالة لشعوب العالم، وحتى لإيران وأعدائنا. لقد حضرنا اليوم مراسم اربعين هذا الشهيد العزيز، الذي كان شخصية فريدة من نوعها، وقدم أعمالًا عظيمة في القوات المسلحة".

وأضاف: "لقد ترك هذا المدير المفكر والباحث والبارع إرثًا خالدًا. إن العمل الذي قام به لتعزيز القوات المسلحة، بما في ذلك الحرس الثوري الإسلامي والجيش، سيظل محفورًا في الأذهان دائمًا".

وأكد أمير حاتمي: "إن العدو يعلم جيدًا ما فعله هذا الشهيد في حياته، وكان على دراية بدوافع استشهاده. لقد بذل قادتنا وجنرالاتنا جهودًا كبيرة، واليوم، بفضل الله، نحن أكثر استعدادًا من أي يوم مضى. سيأخذ العدو هذه القضية على محمل الجد بالتأكيد".

واختتم حديثه قائلاً: "نشكر جهود شهدائنا الأعزاء، وهذه المراسم تُثبت أن الشهداء أحياء وأننا سنواصل مسيرتهم".