إيران تنتقد الموقف المخادع للاتحاد الأوروبي تجاه عدوان الكيان الصهيوني على سوريا

وأفادت وكالة مخرللأنباء، انه رداً على بيان دائرة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي الذي وصف العدوان العسكري الإسرائيلي على سوريا بأنه "تصعيد التوتر على الأراضي السورية"، كتب إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية: "وصف الاتحاد الأوروبي العدوان العسكري الصارخ لإسرائيل بأنه "تصعيد للتوتر على الأراضي السورية"، وبالتالي تخلى حتى عن التظاهر بالالتزام بالمبادئ الأخلاقية".

وأضاف بقائي: "هذا مثال واضح على التلاعب بالواقع وإخفاء "التواطؤ" تحت ستار "الدبلوماسية".

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية: "إن إيران، التي تتمتع بتاريخ مشرف في التصدي للعدوان والسلوك الخارج عن القانون، ترفض بشدة النهج الانتقائي والمعايير المزدوجة ونحن كما هو الحال دائمًا، نقف إلى جانب الشعب السوري وندعم بقوة السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية لسوريا.

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