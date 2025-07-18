محادثة هاتفية بين وزيري خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبلجيكا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بحث وزير الخارجية السيد عباس عراقجي في اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بيرو آخر التطورات في منطقة غرب آسيا بعد العدوان العسكري للكيان الصهيوني والولايات المتحدة على إيران والملف النووي الإيراني واستمرار عدوان الكيان الصهيوني على سوريا ولبنان وتصعيد الإبادة الجماعية في غزة.

اعتبر وزير خارجية بلادنا الهجمات العسكرية التي يشنها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على إيران، والتي تعد انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ضربة قاسية للدبلوماسية ونظام منع الانتشار.

وانتقد الموقف غير المناسب لبعض الدول الأوروبية في دعم هذه الأعمال العدوانية، وحذر من أن مثل هذا السلوك غير المسؤول من شأنه أن يؤدي إلى تطبيع الفوضى وتفاقم انعدام الأمن في المنطقة والعالم.

وفي إشارة إلى استمرار الإبادة الجماعية في غزة وتقاعس مجلس الأمن الدولي عن الرد على الجرائم المروعة التي يرتكبها نظام الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، فضلاً عن عدوانه العسكري المستمر على سوريا ولبنان، اعتبر وزير الخارجية أن "إفلات" النظام الصهيوني من العقاب بسبب الدعم العسكري والسياسي الذي يتلقاه من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية هو العامل الرئيسي في هذا الوضع، وشدد على ضرورة أن تتحمل جميع الدول مسؤوليتها في مواجهة الانتهاكات الصارخة التي يرتكبها النظام الصهيوني للقانون الدولي.

كما أعرب وزير الخارجية البلجيكي بدوره عن قلقه إزاء تداعيات التطورات الأخيرة في تصعيد الصراع في المنطقة، مؤكداً على موقف بلاده الداعم للدبلوماسية لحل القضايا، وكذلك حل الملف النووي الإيراني عبر المفاوضات، ودعا جميع الأطراف إلى بذل الجهود لمنع تصاعد التوترات في المنطقة.

كما تبادل وزيرا خارجية البلدين وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا القنصلية.

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