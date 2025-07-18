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١٨‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٩:٢٠ م

إيران وروسيا تتشاوران بشأن تطوير التعاون في مجال التقنيات الجديدة

إيران وروسيا تتشاوران بشأن تطوير التعاون في مجال التقنيات الجديدة

ناقش السفير الايراني لدى موسكو تطوير التعاون في مجال التقنيات الجديدة مع نائب رئيس مجلس الدوما.

وأفات وكالة مهر للأنباء، انه التقى سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى روسيا كاظم جلالي، الجمعة، مع نائب رئيس مجلس الدوما في الجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية ألكسندر باباكوف وأجرى محادثات.

وأفاد تقرير آخر أن سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في موسكو التقى أيضا سفير أرمينيا لدى روسيا جيفورج أرسينيان.

وفي هذا اللقاء أشار سفير بلادنا إلى العلاقات الودية والمستقرة بين البلدين والعلاقات الوثيقة بين كبار المسؤولين في إيران وأرمينيا، مؤكدا على ضرورة مواصلة المشاورات رفيعة المستوى بين الجانبين.

ووصف الدكتور جلالي التطورات الأخيرة والصمود غير المسبوق للجمهورية الاسلامية والشعب الإيراني في مواجهة الهجمات العدوانية للكيان الصهيوني والولايات المتحدة، وشكر الحكومة الأرمينية على مواقفها في هذا الصدد.

/انتهى/

رمز الخبر 1960708
جواد ماستری فراهانی

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