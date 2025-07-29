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٢٩‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ١:٣٥ م

السفیر الایرانی ونائب وزير النقل الروسي يتباحثان حول التعاون الثنائي في مجال النقل

السفیر الایرانی ونائب وزير النقل الروسي يتباحثان حول التعاون الثنائي في مجال النقل

تباحث سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في موسكو، كاظم جلالي، مع نائب وزير النقل الروسي، ديميتري زورييف، بشأن سُبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال النقل، خاصة في إطار تنفيذ مشروع سكة حديد رشت – آستارا، وبحث مختلف أبعاد التعاون ضمن ممر الشمال – الجنوب الدولي.

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه أجرى اللقاء في مقر السفارة الإيرانية في العاصمة الروسية موسكو، حيث ناقش الجانبان الوضع الراهن لمسار تنفيذ مشروع السكك الحديدية رشت – آستارا، وأكدا على ضرورة تسريع وتيرة العمل وفق الاتفاقيات المبرمة.

كما قدّم نائب شركة "بروم‌ سير" الروسية، الذي حضر الاجتماع، عرضًا فنيًا حول الجوانب التنفيذية للمشروع، مشيرًا إلى تفاصيل تتعلق بالتخطيط والبنية التحتية ومراحل التقدم في العمل.

ويُعد مشروع سكة حديد رشت – آستارا أحد المفاصل الأساسية في ممر النقل الدولي "شمال – جنوب"، الذي يربط آسيا الوسطى وشبه القارة الهندية بشمال أوروبا عبر إيران وروسيا، ويُتوقع أن يعزز التعاون التجاري واللوجستي بين البلدين.

/انتهى/

رمز الخبر 1961068
جواد ماستری فراهانی

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