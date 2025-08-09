جلالي یلتقي مع رؤساء تحرير وسائل الإعلام الروسية والصحفيين الإيرانيين في موسكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقد كاظم جلالي جلسة مع كبار رؤساء تحرير القسم الدولي في وسائل الإعلام الروسية. وفي هذه الجلسة، التي عُقدت في شكل نقاش مفتوح، أجاب سفير بلادنا على أسئلة رؤساء تحرير وسائل الإعلام الروسية، بعد أن قدم تحليلات للتطورات الراهنة.

وتم تكريم الصحفيين الإيرانيين في روسيا خلال لقاء عُقد يوم الجمعة 8 أغسطس/آب. وفي هذا اللقاء، إحياءً لذكرى الشهيد صارمي، رئيس مكتب ومراسل وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) في أفغانستان، واستذكارًا لتسجيل يوم استشهاد هذا الصحفي الإيراني في التقويم الرسمي للبلاد كيوم للصحفيين، قال جلالي: "في عصر الاتصالات، تكتسب وسائل الإعلام أهمية بالغة في تشكيل الرأي العام والتأثير على قرارات المؤسسات الثنائية، ومن المستحيل تصور عالم بدون إعلام".

ووصف جلالي تطور التعاون الإعلامي بين البلدين بأنه نتيجة لتعزيز العلاقات بينهما، وأشار إلى أن "وجود الصحفيين الإيرانيين في روسيا يمثل فرصة ثمينة لتطوير العلاقات بين البلدين".

وأعرب سفير جمهورية إيران الإسلامية لدى روسيا عن تقديره للجهود المثمرة التي يبذلها صحفيو هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية ووكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) في موسكو، قائلاً: "إن أنشطة هؤلاء الصحفيين ستوفر أساسًا مُلائمًا للشعب الإيراني للاعتراف بقدرات روسيا". كما أشاد بالصحفيين الإيرانيين الناشطين في وسائل الإعلام الروسية، وقال: "هؤلاء الصحفيون هم أبناء وثروة إيران في روسيا، وقد حافظوا على هويتهم الإيرانية وحمايتهم". وفي ختام الاجتماع، قدم الصحفيون الإيرانيون الحاضرون اقتراحاتهم وآرائهم حول تعزيز العلاقات الإعلامية الثنائية بين البلدين.

وتم اختيار يوم 8 أغسطس، ذكرى استشهاد الصحفي محمود صارمي، مدير مكتب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أفغانستان، يومًا للصحفيين في التقويم الوطني.

