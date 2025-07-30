إيران وروسيا تناقشان تعزيز التعاون الإعلامي ومكافحة الأخبار الكاذبة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش الجانبان آخر المستجدات خلال الاجتماع، بما في ذلك إمكانيات النشاط الإعلامي، ودراسات الجدوى لتطوير التعاون الإعلامي، وسبل التأثير الإعلامي، والإجراءات المشتركة لفهم الرأي العام في البلدين بشكل أفضل.

كما ناقش الجانبان سبل مكافحة الأخبار الكاذبة والتدفق المدمر للأخبار، مشيرين إلى التضليل الإعلامي الهادف إلى تدمير العلاقات الثنائية بين إيران وروسيا.

وفي بداية هذا اللقاء، شكر سفير بلادنا بيان وزارة الخارجية الروسية بهذا الشأن، مشيرًا إلى أكاذيب وسائل الإعلام الغربية، وخاصةً وكالة أكسيوس، حول العلاقات بين البلدين.

في 13 يوليو 2025، ردت وزارة الخارجية الروسية على ادعاء موقع "أكسيوس" الإخباري بأن الرئيس الروسي طلب من إيران التعاون مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق نووي بنسبة تخصيب صفرية.

وأكدت الوزارة في بيانها: "إن مثل هذه الادعاءات ليست سوى حملة سياسية قذرة".

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